закрыть
29 марта 2025, суббота, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Страны-соседки Беларуси переходят на летнее время

1
  • 29.03.2025, 21:01
Страны-соседки Беларуси переходят на летнее время

Белорусы стрелки часов не переводят.

В ночь на 30 марта стрелки часов будут переведены на час вперед. На летнее время перейдут страны ЕС, Украина, ряд стран в мире.

Разницы во времени между Минском и Киевом, Вильнюсом, Ригой и Таллином не будет. С Варшавой и Берлином разница во времени будет составлять час.

Нужно ли переводить стрелки белорусам?

В Беларуси не нужно, наша страна, как и Россия, и многие страны СНГ, не переводит стрелки с 2011 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Рыгорыч, выйди в город
Рыгорыч, выйди в город Ирина Халип
Моль поселилась в Кремле
Моль поселилась в Кремле Леонид Невзлин
Иллюзия «режима тишины»
Иллюзия «режима тишины» Петр Олещук
Ждет экипаж команду
Ждет экипаж команду Владимир Халип