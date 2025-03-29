Страны-соседки Беларуси переходят на летнее время 1 29.03.2025, 21:01

Белорусы стрелки часов не переводят.

В ночь на 30 марта стрелки часов будут переведены на час вперед. На летнее время перейдут страны ЕС, Украина, ряд стран в мире.

Разницы во времени между Минском и Киевом, Вильнюсом, Ригой и Таллином не будет. С Варшавой и Берлином разница во времени будет составлять час.

Нужно ли переводить стрелки белорусам?

В Беларуси не нужно, наша страна, как и Россия, и многие страны СНГ, не переводит стрелки с 2011 года.

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