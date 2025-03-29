Ученые нашли организм, не похожий ни на что живое 29.03.2025, 21:19

Исследователи поставили под сомнение устоявшиеся представления о древней жизни на Земле.

Они обнаружили существо, которое не удается отнести ни к одной известной группе организмов. Речь идет о прототакситах — гигантских структурах высотой до восьми метров, которые жили на планете около 400 млн лет назад, пишет «Хайтек».

История изучения этих окаменелостей началась еще в XIX веке. Их поочередно относили к древним деревьям, грибам и даже водорослям. Однако новое исследование команды из Эдинбургского университета, основанное на микроскопическом и химическом анализе образцов, поставило под сомнение все предыдущие гипотезы.

«Мы систематически исключили все возможные варианты классификации, — пишут авторы работы. — Прототакситы не соответствуют ни грибам, ни растениям, ни другим известным эукариотам. Их клеточная структура и биохимия указывают на вымершую ветвь жизни, не имеющую современных аналогов».

По мнению исследователей, эти организмы могли быть уникальной формой эукариотической жизни, которая существовала в болотистых ландшафтах позднего силура и девона. Их башнеобразные тела возвышались над тогдашней флорой — примитивными папоротниками и хвощами — и выглядели чужеродно даже по меркам той эпохи.

Остается неизвестным, какую роль играли прототакситы в древних экосистемах. Возможно, это был неудачный эволюционный эксперимент, след которого исчез в последующих периодах истории Земли. Но само их существование подчеркивает, насколько непредсказуем и разнообразен может быть путь эволюции.

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