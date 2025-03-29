Литовские пограничники перехватили БПЛА с белорусскими сигаретами

Литовские пограничники перехватили БПЛА с белорусскими сигаретами2
- 29.03.2025, 21:42
Дрон переносил 750 пачек.
Сотрудники Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы 28 марта принудительно посадили беспилотный летательный аппарат, переносивший 750 пачек сигарет белорусского производства, сообщает ведомство.
Отмечается, что пограничники «быстро задействовали два устройства перехвата дронов и сбили беспилотник».
В этом году сотрудники СОГГ принудительно посадили 17 беспилотников, пытавшихся доставить контрабандные сигареты из Беларуси, за весь 2024 год — 54.