В Оксфордский словарь добавили слово «гигил»2
- 29.03.2025, 22:01
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Это слово из тагальского языка.
Если вас переполняют чувства при виде дорогого и любимого человека или существа, знайте у вас – gigil, пишет smartpress.by.
Это слово из тагальского языка, также используется в филиппинском английском с 1990 года.
Gigil — это чувство, которое мы испытываем, когда видим кого-то или что-то милое. Чувство настолько сильное, что вызывает непреодолимое желание крепко сжать руки, стиснуть зубы и ущипнуть кого-то или что-то, объясняют редакторы словаря.
Gigil — это лаконичное название не только для странной эмоции. Слово также можно использовать в качестве прилагательного для описания человека, у которого случился «гигил».
Так что, если филиппинец говорит, что он gigil, его переполняют положительные чувства. Ждите обнимашки.