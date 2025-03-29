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В Оксфордский словарь добавили слово «гигил»

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  • 29.03.2025, 22:01
  • 1,318
В Оксфордский словарь добавили слово «гигил»

Это слово из тагальского языка.

Если вас переполняют чувства при виде дорогого и любимого человека или существа, знайте у вас – gigil, пишет smartpress.by.

Это слово из тагальского языка, также используется в филиппинском английском с 1990 года.

Gigil — это чувство, которое мы испытываем, когда видим кого-то или что-то милое. Чувство настолько сильное, что вызывает непреодолимое желание крепко сжать руки, стиснуть зубы и ущипнуть кого-то или что-то, объясняют редакторы словаря.

Gigil — это лаконичное название не только для странной эмоции. Слово также можно использовать в качестве прилагательного для описания человека, у которого случился «гигил».

Так что, если филиппинец говорит, что он gigil, его переполняют положительные чувства. Ждите обнимашки.

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