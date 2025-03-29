В Оксфордский словарь добавили слово «гигил» 2 29.03.2025, 22:01

1,318

Это слово из тагальского языка.

Если вас переполняют чувства при виде дорогого и любимого человека или существа, знайте у вас – gigil, пишет smartpress.by.

Это слово из тагальского языка, также используется в филиппинском английском с 1990 года.

Gigil — это чувство, которое мы испытываем, когда видим кого-то или что-то милое. Чувство настолько сильное, что вызывает непреодолимое желание крепко сжать руки, стиснуть зубы и ущипнуть кого-то или что-то, объясняют редакторы словаря.

Gigil — это лаконичное название не только для странной эмоции. Слово также можно использовать в качестве прилагательного для описания человека, у которого случился «гигил».

Так что, если филиппинец говорит, что он gigil, его переполняют положительные чувства. Ждите обнимашки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com