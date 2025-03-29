Картофельный стыд 1 29.03.2025, 22:12

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Вдруг стало не до шуток.

В стране, которая десятилетиями формировала свой образ при помощи картофеля, вдруг выяснилось, что его то ли не хватает, то ли вообще почти не осталось. А если и есть, то какой-то не тот: гниловатый, мелкий, с виду больше на «семянку» похож. Пока власти лицензируют экспорт и уверяют, что «все под контролем», белорусы снимают видео из магазинов и показывают, что это не контроль, а фарс. И все это – не вследствие «погоды или мирового кризиса», а из-за политики государства. Так куда делся картофель? Разбирается «Белсат».

Картофельный стыд

Вдруг стало не до шуток. В стране с «картофелем в ДНК» на полках все чаще или его подгнившие остатки, или сезонный пустой бокс, или условно «три клубня за три рубля».

«В магазине обычно продают два варианта картофеля: немытый по 1,08 рубля и мытый по 2,99. Мытый никогда не покупала – я что, себе картошку не помою? Ну и отдавать почти три рубля за картошку в Беларуси – стыд, – рассказывает Татьяна из Минска, которая обычно закупается в своем магазине по соседству. Речь идет о магазине «Санта» на улице Волоха, 2. – Будете смеяться, но в последнее время картофеля по рублю нормального уже не найти. Он, если и есть, то мягкий, зеленый, с глазками и гнилью. Чтобы выбрать килограмм хоть немного приличного из этого ящика, приходится копаться и искать наилучший из худшего. В деревне, если честно, такой свиньям дают. А у нас – белорусам за деньги. Дошло до того, что мытый картофель, тот самый по 3 рубля, разбирают еще до конца рабочего дня. Пошла в другие магазины – а там примерно такая же история. А дешевого картофеля вообще нет. Пусто».

Как выяснилось, проблема не надуманная. Это подтверждает и BELPOL, который недавно перехватил документы, из которых следует, что картофеля в белорусских магазинах действительно не хватает.

Власти реагируют как умеют. Сначала, еще в декабре, ввели лицензирование вывоза картофеля на три месяца. Это значит, что вывезти его за границу можно только со специальным разрешением, которое выдают после согласования с МАРТ, Минсельхозпромом и местными властями. И то, разрешения решили давать только разовые. Почему? Цены на картофель за пределами Беларуси растут, спрос большой, а «обеспечить внутренний рынок» – главный приоритет.

Тем временем в январе–феврале уже были случаи, когда пытались вывезти картофель без разрешения. Например, российский предприниматель хотел вывезти 35 тонн и попал под административное дело. Из-за картофеля.

Через несколько месяцев, как раз в день инаугурации Александра Лукашенко, появилась очередная новость: Совет министров Беларуси продлил решение о лицензировании вывоза картофеля.

В правительстве объяснили: данная мера позволит контролировать запасы картофеля и его экспорт «в связи с растущим спросом и высокой ценой» этого товара за рубежом.

При этом в Беларуси ограничили розничные цены на немытую картошку в межсезонье. Например, в апреле 2025 года 1 кг в магазине не может стоить дороже 1 рубля 11 копеек.

Решение это взялось, разумеется, не из воздуха. Ведь еще 28 февраля во время совещания по новой системе регулирования цен Лукашенко прошелся по чиновникам и отдельное внимание уделил высоким ценам на картофель:

«Выстроили систему так, что импорт выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Не так ли? Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть? Докажите мне, что он вам не заплатил чего-то, на лапу не положил. Я, конечно, не собираюсь вас упрекать тем, что вам давали взятки за это, но, извините, это подозрение».

Ответственные по этому вопросу сразу же взялись «все решать и выяснять». В результате Министерство антимонопольного регулирования и торговли в середине марта проверило, как обстоят дела с картофелем в магазинах, и даже промониторили 437 торговых точек, после чего отчитались: в 3% случаев картофеля в продаже вообще не было, а в 10% такой товар оказался непригодным к реализации, добавив, что на складах «все под контролем». Якобы в стабфондах лежит примерно 17 000 тонн картофеля, и этого «хватит до конца межсезонья». Картофель, как утверждалось, хранится в деревянных контейнерах, в идеальных условиях.

Только вот как эти «идеальные» запасы соотносятся с пустыми полками – не очень понятно. И все это – на фоне того, что урожай в 2024 году стал хуже, чем в предыдущие годы. При этом в ноябре чиновники все еще планировали экспорт 300 000 тонн картофеля.

«Это же «семянка», а нам за деньги предлагают».

В соцсетях тем временем продолжает нарастать народное возмущение. Люди охотно выкладывают видео из магазинов, показывая то, что сейчас называют «картошкой» в Беларуси. На кадрах – картофель с пятнами, перемерзший, «с душком»; мелкие, сморщенные клубни, иногда с признаками гнили. Комментарии говорят сами за себя: «Весь хороший разобрали или в Россию продали – это осталось для нас».

«Раньше картофель был вторым хлебом, а сейчас этакий деликатес», – шутит один из пользователей Twitter.

«Скоро драники будут подавать только в ресторанах высокой кухни», – иронично замечает другой.

Однако за иронией – проблема: такого картофельного андеграунда в стране, кажется, еще не было. Как выяснилось, картофель сегодня не всегда можно найти даже в «Евроопте» – одной из крупнейших сетей магазинов в Беларуси. Получается, вывозить картофель запретили, а его все равно нет. Люди все чаще говорят, что даже капустные драники скоро станут доступнее, чем картофельные. Но, кажется, это только начало.

В чем дело и что происходит?

Еще в 2022 году государство ограничило рост цен на картофель на уровне 3% в год. Но в реальности цены растут на все: семена, топливо, удобрения, зарплаты. И когда все это дорожает, «трехпроцентное ограничение» превращается в экономический ужас.

Решение нанесло сильный удар по частным фермерам. Окончательно добило еще одно – прошлогоднее постановление о регулировании максимальных розничных цен, так как Лукашенко поручил правительству разработать «справедливую» политику ценообразования.

«Качество семенного картофеля резко снизилось. Тот, что садили раньше, выродился, – объясняет фермер из Могилевщины. – Из-за санкций купить элитные семена невозможно. А свой – гораздо худшего качества. Посадил вторичную репродукцию – получил урожай, который даже в магазины не очень пойдет. Еще же нужны и удобрения, и оборудование, и топливо, и сохранить это все качественно... Вырастить хороший картофель не просто».

Беларусь уже давно не картофельная страна, а белорусы – не бульбаши

Еще один большой вопрос – объемы производства. Чтобы увидеть, в какую сторону идем, достаточно проанализировать цифры. Так, в 2024 году в Беларуси собрали 3,1 млн тонн картофеля. Годом ранее, по данным Белстата, – 4 млн тонн. И этот резкий откат. А когда Беларусь действительно была картофельным краем – было это где-то в начале 1970-х годов – мы вообще выращивали более 13 млн тонн картофеля.

Сегодня же Беларусь уже давно не в первой десятке даже в Европе.

Если сравнить с другими странами, ситуация выглядит еще более красноречиво. К примеру, Польша собирает более 6 млн тонн картофеля ежегодно, Германия – более 10 млн тонн, Китай – около 95 млн, что делает его крупнейшим производителем в мире. Украина даже в условиях войны собирает около 20 млн тонн (хотя снижение тоже существенное). Поэтому никакая мы уже не картофельная страна, а белорусы – никакие не бульбаши.

Кстати, мы не поленились и посчитали, хватает ли белорусам картофеля хотя бы для самообеспечения – тех самых 909 000 тонн, о которых заявляли власти. Если учитывать, что средний белорус потребляет до 159 кг картофеля в год, а население страны составляет чуть более 9,1 млн человек, то нужно по крайней мере 1,4 млн тонн, а не 909 000 тонн.

А те самые 17 000 тонн картофеля, которые якобы сейчас хранятся в стабфондах и которых должно хватить до нового урожая, – это, получается, менее 2% от внутренних потребностей страны. Как их должно хватить еще минимум на три–четыре месяца до нового урожая – непонятно.

«Если мы и дальше будем продавать картофель по ограниченным ценам на внутренний рынок, это все перельется на российский рынок, где цены более высокие, – комментирует Николай Лысенков. – Откуда мы будем брать овощи и фрукты, которых не хватает? Импортировать, как и в прошлые годы».

Цифры, полученные BELPOL, это подтверждают. По их словам, в течение прошлого года поставки картофеля из России в Беларусь увеличились на 26,78% – с 188 000 до 238 000 тонн.

Экономисты и аграрии отмечают: ситуация с картофелем – лишь вершина айсберга. За последние годы сельское хозяйство стабильно деградирует. Все это свидетельствует об одной простой вещи: модель, в которой государство сдерживает цены, а фермеры должны сидеть в минусе, не работает.

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