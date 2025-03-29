СМИ: Трамп планирует серьезную эскалацию своей глобальной торговой войны 8 29.03.2025, 22:15

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Президент США Дональд Трамп побуждает старших советников ужесточить таможенную политику в рамках подготовки к серьезной эскалации своей глобальной торговой войны, которую Белый дом назначил на 2 апреля и назвал «Днем освобождения», сообщает The Washington Post со ссылкой на «четырех людей, знакомых с этим вопросом».

Несмотря на то, что многие его союзники на Уолл-стрит и Капитолийском холме призвали Белый дом принять более примирительный подход, Трамп продолжает настаивать на агрессивных мерах для «фундаментальной трансформации экономики США», утверждают источники издания.

Советники Трампа интенсивно обсуждают точный объем импортных пошлин, которые должны быть введены, и, по словам официальных лиц, повлияют на торговлю на триллионы долларов, отмечается в статье.

Вариант, который рассматривается как наиболее вероятный и публично очерченный министром финансов Скоттом Бессентом в этом месяце, предусматривает установление пошлин от 15 процентов на продукцию стран, которые администрация считает худшими торговыми партнерами США, и на которые приходится почти 90 процентов импорта.

WP напоминает, что Трамп также применил 25-процентные пошлины на импорт автомобилей из всех стран и предложил подобные меры, в частности, для фармацевтической и деревообрабатывающей промышленности. Эти предложения уже привели к падению фондового рынка и, по словам экономистов, повысили риски рецессии в США.

Источники издания на условиях анонимности сообщили, что Трамп продолжает «рассуждать перед советниками» о том, что его администрация должна продолжать ужесточать торговые меры, и в последние дни вернулся к идее универсальной пошлины, которая будет применяться к большинству импортных товаров независимо от страны их происхождения.

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