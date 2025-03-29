Лукашенко против ИП 2 Андрей Бронишевский

29.03.2025, 22:25

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Бизнес будут кошмарить по-старому.

В пятницу Александр Лукашенко не нашел в себе силы, чтобы одобрить указ о либерализации контрольной деятельности. Уже во второй раз. Потому что если оставить бизнес без контроля, то он может захотеть странного. А если хочется кушать, то вину всегда можно найти. Поэтому бизнес будут кошмарить как раньше.

Многострадальный проект указа про либерализацию контрольной деятельности Лукашенко первый раз обсуждал еще в мае прошлого года. Проект был взвешен, сочтен слишком либеральным и отправлен на доработку. После доработки либерализма в указе стало немножко меньше, контроля немножко больше. Но все равно не столько, сколько бы хотелось.

«Ну вот мне тезис написали: исключить вмешательство излишнее. А как это излишнее?», — удивился Лукашенко.

Ну потому что лишнего вмешательства не бывает, а если органы куда-нибудь вмешались, значит было за что вмешиваться. Контрольные органы невиноватых не проверяют. А если кого проверяют, значит он в чем-нибудь обязательно виноват.

Идея проекта указа состояла в том, чтобы профилактике нарушений уделять внимания больше, а наказывать за нарушения – меньше. Чтобы предприятия занимались все-таки своей профильной деятельностью, а не обслуживанием любопытства контролирующих органов.

«Предлагают золотую середину… Никакого сговора, никакой золотой середины быть не может. Есть закон, его надо соблюдать. В законе все прописано, — возмутился Лукашенко. – Чуть-чуть нарушил, ниже низшего предела…Ну не посадят тебя».

А если по нижнему пределу нарушил, то посадят. Даже если нарушил не из-за злого умысла, а потому что правила в Беларуси устроены так, что не нарушить их нельзя. А если нарушений не нашли, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.

Но белоруcские контролеры стараются, чтобы недоработок было меньше, а виноватых больше. Потому что чем больше виноватых, тем больше у них заслуг. Поэтому на совещание, посвященное отношениям государства и бизнеса, никого из представителей бизнеса не позвали. Даже государственного.

Но Лукашенко проявил заботу. Поинтересовался, правда ли, что предприятия донимают лишними проверками. И нашел же правильного человека.

«Что вы, опять переборщили с проверками, душите бизнес?», — спросил он главу Комитат госконтроля Василия Герасимова.

«Никак нет», — ответил тот.

И Лукашенко сразу успокоился: «Видите, он говорит, что нет ничего ненормального».

Ну то есть примерно, как у лисы спросить:

— Ты там как, курей не обижаешь?

А лиса такая в ответ прикладывает лапки к груди:

— Что вы, как можно, — и смотрит такими честными глазами, что не поверить ей нельзя.

— Ну то-то же. Смотри и дальше не обижай.

Так что либерализацию контрольной деятельности опять отложили. Возможно, по традиции, еще на год. И это ответ на вопрос собираются ли белорусские власти что-нибудь либерализовать хотя бы в экономике. Они не могут даже отказать себе в удовольствии кошмарить бизнес чуть меньше чем обычно.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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