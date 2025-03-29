Лукашенко против ИП

Лукашенко против ИП2
- Андрей Бронишевский
- 29.03.2025, 22:25
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Бизнес будут кошмарить по-старому.
В пятницу Александр Лукашенко не нашел в себе силы, чтобы одобрить указ о либерализации контрольной деятельности. Уже во второй раз. Потому что если оставить бизнес без контроля, то он может захотеть странного. А если хочется кушать, то вину всегда можно найти. Поэтому бизнес будут кошмарить как раньше.
Многострадальный проект указа про либерализацию контрольной деятельности Лукашенко первый раз обсуждал еще в мае прошлого года. Проект был взвешен, сочтен слишком либеральным и отправлен на доработку. После доработки либерализма в указе стало немножко меньше, контроля немножко больше. Но все равно не столько, сколько бы хотелось.
«Ну вот мне тезис написали: исключить вмешательство излишнее. А как это излишнее?», — удивился Лукашенко.
Ну потому что лишнего вмешательства не бывает, а если органы куда-нибудь вмешались, значит было за что вмешиваться. Контрольные органы невиноватых не проверяют. А если кого проверяют, значит он в чем-нибудь обязательно виноват.
Идея проекта указа состояла в том, чтобы профилактике нарушений уделять внимания больше, а наказывать за нарушения – меньше. Чтобы предприятия занимались все-таки своей профильной деятельностью, а не обслуживанием любопытства контролирующих органов.
«Предлагают золотую середину… Никакого сговора, никакой золотой середины быть не может. Есть закон, его надо соблюдать. В законе все прописано, — возмутился Лукашенко. – Чуть-чуть нарушил, ниже низшего предела…Ну не посадят тебя».
А если по нижнему пределу нарушил, то посадят. Даже если нарушил не из-за злого умысла, а потому что правила в Беларуси устроены так, что не нарушить их нельзя. А если нарушений не нашли, то это не ваша заслуга, а наша недоработка.
Но белоруcские контролеры стараются, чтобы недоработок было меньше, а виноватых больше. Потому что чем больше виноватых, тем больше у них заслуг. Поэтому на совещание, посвященное отношениям государства и бизнеса, никого из представителей бизнеса не позвали. Даже государственного.
Но Лукашенко проявил заботу. Поинтересовался, правда ли, что предприятия донимают лишними проверками. И нашел же правильного человека.
«Что вы, опять переборщили с проверками, душите бизнес?», — спросил он главу Комитат госконтроля Василия Герасимова.
«Никак нет», — ответил тот.
И Лукашенко сразу успокоился: «Видите, он говорит, что нет ничего ненормального».
Ну то есть примерно, как у лисы спросить:
— Ты там как, курей не обижаешь?
А лиса такая в ответ прикладывает лапки к груди:
— Что вы, как можно, — и смотрит такими честными глазами, что не поверить ей нельзя.
— Ну то-то же. Смотри и дальше не обижай.
Так что либерализацию контрольной деятельности опять отложили. Возможно, по традиции, еще на год. И это ответ на вопрос собираются ли белорусские власти что-нибудь либерализовать хотя бы в экономике. Они не могут даже отказать себе в удовольствии кошмарить бизнес чуть меньше чем обычно.
Андрей Бронишевский, planbmedia.io