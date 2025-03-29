Зеленский: ВСУ сохраняют активность на территории России
- 29.03.2025, 22:34
Украинский президент поблагодарил защитников страны за стойкость.
Силы обороны Украины сохраняют активность на российской территории, которая не дает оккупантам заходить в Сумскую и Харьковскую области. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 29 марта после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
«Сегодня я говорил с главкомом Александром Сырским - о ситуации на нашем фронте, также в тех районах, где наши силы действуют на территории России. Мы сохраняем активность, - сказал он. - Я благодарю за стойкость все наши подразделения - от Курщины до южных направлений».
При этом украинский президент особенно отметил за результативность на передовой воинов нескольких подразделений: 225-й отдельный штурмовой полк, 47-я отдельная механизированная бригады, Силы специальных операций (за очень эффективные действия по уничтожению врага), 35-я отдельная бригада морской пехоты (за эффективность в боях на Покровском направлении).