Боец ВСУ: Россияне будут наступать из Беларуси

Боец ВСУ: Россияне будут наступать из Беларуси1
- 29.03.2025, 22:47
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Удар может быть нанесен по Ровенской области.
Российская армия может готовить новое наступление на Украину, развернув войска в Беларуси. Такое предположение сделал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, пишет сайт «Комментарии».
«Чтобы создать условия для нового масштабного наступления, нужно собрать войска в буферной зоне, где их не достанут наши ракеты и дроны, лучший вариант – «нейтральная» страна и военные учения. Проводим анализ и определяем, что это Беларусь. Куда из Беларуси наступать? На менее защищенную линию, где могут проехать танки», — рассказал Бунятов.
Военный ВСУ считает, что удар может быть нанесен по Ровенской области.