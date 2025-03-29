ВСУ поразили почти 10 тысяч единиц автомобилей и спецтехники армии РФ
- 29.03.2025, 22:59
Статистика за 2025 год.
С начала 2025 года Силы обороны поразили около 10 тысяч единиц автомобильной и специальной техники, которую использовала российская армия. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в «Фейсбуке».
Также он опубликовал видео, на котором зафиксированы поражения российской техники и военных.
«Меткими поражениями разрушаем вражескую логистику. Только с начала года суммарные потери противника в автомобильной и специальной технике достигли почти 10 тысяч единиц (9838)», - отметил Сырский.
За 28 марта Силы обороны Украины обезвредили 1740 российских военных и 118 единиц автомобильной и специальной техники, рассказали в Генеральном штабе ВСУ.