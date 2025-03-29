La Repubblica: Экс-премьер Италии выполнял секретную миссию Зеленского
- 29.03.2025, 23:25
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Массимо Д'Алем посетил Бразилию и Китай.
Президент Украины Владимир Зеленский просил бывшего премьер-министра Италии Массимо Д'Алеме отправиться в Бразилию и Китай, чтобы узнать, могут ли они что-то сделать в контексте полномасштабной войны, пишет La Repubblica.
«Я поехал, но Лула [Лула да Силва, президент Бразилии] практически выставил меня за дверь, заявив, что Украина – это проблема американцев, и пусть они сами с ней разбираются. Он добавил, что мне стоило бы больше интересоваться Палестиной. А вот китайцы имели план», - рассказал Д'Алеме.
Политик рассказал, что при этом беседовал не с каким-то «второстепенным чиновником», а с главой внешнеполитического отдела Коммунистической партии Китая. Он предложил идею международных миротворческих сил, по аналогии с Косово.