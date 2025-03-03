Шольц выступил за «сильную армию» Украины
- 3.03.2025, 3:05
Канцлер ФРГ сделал заявление после саммита в Лондоне.
Канцлер Германии Олаф Шольц по результатам саммита в Лондоне выразил надежду, что прекращение боевых действий может стать отправной точкой для потенциальных мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 2 марта.
«Было бы очень полезно, если бы бомбежки прекратились... Это также могло бы стать началом переговоров, которые могли бы продолжиться», – заявил Шольц после встречи европейских лидеров в Лондоне.
Канцлер подчеркнул, что одним из основных приоритетов для союзников является обеспечение Украины сильной армией после окончания войны, чтобы страна могла защищаться от любой предстоящей агрессии.
«Основа всего будет сильная армия», - добавил Шольц.