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Шольц выступил за «сильную армию» Украины

  • 3.03.2025, 3:05
Шольц выступил за «сильную армию» Украины
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ сделал заявление после саммита в Лондоне.

Канцлер Германии Олаф Шольц по результатам саммита в Лондоне выразил надежду, что прекращение боевых действий может стать отправной точкой для потенциальных мирных переговоров по Украине. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 2 марта.

«Было бы очень полезно, если бы бомбежки прекратились... Это также могло бы стать началом переговоров, которые могли бы продолжиться», – заявил Шольц после встречи европейских лидеров в Лондоне.

Канцлер подчеркнул, что одним из основных приоритетов для союзников является обеспечение Украины сильной армией после окончания войны, чтобы страна могла защищаться от любой предстоящей агрессии.

«Основа всего будет сильная армия», - добавил Шольц.

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