закрыть
3 марта 2025, понедельник, 4:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Нидерландов: Безопасность Украины — в интересах всей Европы

  • 3.03.2025, 6:14
Премьер Нидерландов: Безопасность Украины — в интересах всей Европы
Дик Шуф

Дик Шуф призвал активинее поддерживать Украину.

Европейские лидеры продолжат обсуждение безопасности Украины во время следующей встречи. Она состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа.

«Безопасность Украины — в интересах всей Европы, а следовательно, и Нидерландов. Поэтому объединенная Европа важна как никогда. Мы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на нашем континенте», - подчеркнул Шуф.

Он отметил, что для этого есть несколько важных вещей:

неизменная поддержка Украины, что позволит ей вести переговоры с как можно более сильной позиции и таким образом достичь длительного мира.

европейский план надежных гарантий безопасности для защиты нашего континента — включая Украину — и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем укрепления европейской обороны.

«Хорошие трансатлантические отношения здесь также незаменимы», - отметил премьер.

Он добавил, что был рад приехать на саммит европейских лидеров в Лондон и обсудить этот вопрос с коллегами из ЕС и за его пределами.

«Мы должны сделать это вместе. В следующий четверг мы продолжим разговор в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского Совета», - добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук