Премьер Нидерландов: Безопасность Украины — в интересах всей Европы 3.03.2025, 6:14

Дик Шуф

Дик Шуф призвал активинее поддерживать Украину.

Европейские лидеры продолжат обсуждение безопасности Украины во время следующей встречи. Она состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа.

«Безопасность Украины — в интересах всей Европы, а следовательно, и Нидерландов. Поэтому объединенная Европа важна как никогда. Мы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на нашем континенте», - подчеркнул Шуф.

Он отметил, что для этого есть несколько важных вещей:

неизменная поддержка Украины, что позволит ей вести переговоры с как можно более сильной позиции и таким образом достичь длительного мира.

европейский план надежных гарантий безопасности для защиты нашего континента — включая Украину — и сдерживания дальнейшей российской агрессии.

Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем укрепления европейской обороны.

«Хорошие трансатлантические отношения здесь также незаменимы», - отметил премьер.

Он добавил, что был рад приехать на саммит европейских лидеров в Лондон и обсудить этот вопрос с коллегами из ЕС и за его пределами.

«Мы должны сделать это вместе. В следующий четверг мы продолжим разговор в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского Совета», - добавил он.

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