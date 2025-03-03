Премьер Нидерландов: Безопасность Украины — в интересах всей Европы
- 3.03.2025, 6:14
Дик Шуф призвал активинее поддерживать Украину.
Европейские лидеры продолжат обсуждение безопасности Украины во время следующей встречи. Она состоится уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа.
«Безопасность Украины — в интересах всей Европы, а следовательно, и Нидерландов. Поэтому объединенная Европа важна как никогда. Мы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на нашем континенте», - подчеркнул Шуф.
Он отметил, что для этого есть несколько важных вещей:
неизменная поддержка Украины, что позволит ей вести переговоры с как можно более сильной позиции и таким образом достичь длительного мира.
европейский план надежных гарантий безопасности для защиты нашего континента — включая Украину — и сдерживания дальнейшей российской агрессии.
Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем укрепления европейской обороны.
«Хорошие трансатлантические отношения здесь также незаменимы», - отметил премьер.
Он добавил, что был рад приехать на саммит европейских лидеров в Лондон и обсудить этот вопрос с коллегами из ЕС и за его пределами.
«Мы должны сделать это вместе. В следующий четверг мы продолжим разговор в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского Совета», - добавил он.