ВСУ подожгли НПЗ в Уфе 2 3.03.2025, 8:05

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Прогремели взрывы.

В ночь на понедельник, 3 марта, в российской Уфе прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре на местный НПЗ.

По данным российского Telegram-канала Shot, беспилотники, предварительно, атаковали Уфаоргсинтез.

Взрыв на предприятии прогремел примерно в 02:30 по местному времени. До этого местные жители слышали звуки БПЛА.

В МЧС Башкортостана позже подтвердили информацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Сообщается, что работники МЧС борются с огнем на площади 100 квадратных метров.

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