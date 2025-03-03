ВСУ подожгли НПЗ в Уфе

ВСУ подожгли НПЗ в Уфе2
- 3.03.2025, 8:05
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Прогремели взрывы.
В ночь на понедельник, 3 марта, в российской Уфе прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников и пожаре на местный НПЗ.
По данным российского Telegram-канала Shot, беспилотники, предварительно, атаковали Уфаоргсинтез.
Взрыв на предприятии прогремел примерно в 02:30 по местному времени. До этого местные жители слышали звуки БПЛА.
В МЧС Башкортостана позже подтвердили информацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе. Сообщается, что работники МЧС борются с огнем на площади 100 квадратных метров.