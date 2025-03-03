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У Лукашенко пухнет голова

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  • Андрей Бронишевский
  • 3.03.2025, 8:07
  • 6,052
У Лукашенко пухнет голова
Фото: Getty Images

Железная же логика.

К апрелю правительство должно определиться с тем, как по-новому регулировать цены в Беларуси. После того, как к февралю и марту определиться у него ни разу не получилось. Потому что люди разные и предложение у каждого свое. А у Лукашенко от этих разных мнений только голова пухнет. Хочется чего-то странного, а понять за Лукашенко, чего конкретно ему хочется, некому.

Колея вместо коридоров

Еще месяц назад премьер Роман Головченко хвастался, что система регулирования цен у него, в принципе, готова. Вместо регулирования цен Роман Головченко пообещал ввести ценовые коридоры, чтобы эти ценовые коридоры не значили. Но, оказалось, что ценовые коридоры — это тоже не наш метод. Наш метод – колея.

«Сидят, выдумывают какую-то формулу, и у каждого свое мнение в голове. Президент поставил задачу и нарисовал колею, из которой вы не можете выскочить… Делайте», — сказал Лукашенко на совещании в пятницу.

То есть дал правительству конкретное указание о том, какими должны быть цены в Беларуси. Такое же конкретное как в прошлый, позапрошлый и позапозапрошлый раз когда объяснял правительству про справедливые цены.

А то придумывают всякие формулы, подходы, мнения, конгресс, немцы. Только голова от них пухнет. А надо, просто взять, и сделать справедливые цены. А в справедливых ценах, главное что? Главное, чтобы они были справедливыми.

Поэтому, «не должно быть жестких методов регулирования, чтобы не навредить экономике». Потому что «контроль за ценами должен быть сохранен». А если вдруг правительство не хочет контролировать цены, то может и не контролировать, «ваше дело». Просто, «ответят головой» если что-то с ценами вдруг пойдет не так. Короче, чего тут непонятного? Железная же логика.

Потому что уникальной социально-ориентированной модели, нужна уникальная система ценообразования. А обычные системы ценообразования уникальной модели не подходят.

«Как я считал вполне вменяемый человек, Инна Медведева (глава Белстата)… вдруг мне пишет, что ценообразование зависит от спроса и предложения, — возмутился Лукашенко. – Вон оно как. От спроса и предложения, оказывается зависит цена».

Потому что где-нибудь, там где экономические практики не расходятся с экономическими теориями, цена может, и зависит от спроса и предложения. Но в уникальной социально-ориентированной модели «эта классическая формула подлежит коррекции небольшой». Потому что цена в ней зависит от справедливости.

А я вам сейчас объясню, сколько стоит огурец

Скажем, Лукашенко не против, если правительство вдруг отпустит цены на авокадо. Потому что я «это авокадо не понимаю и не люблю». А если отпустить цены на картошку, то будет против. Ну, видимо, потому что картошку, Лукашенко любит и понимает.

Правда, министерство торговли жалуется, что при таком подходе к ценовому регулированию белорусские товары теряют позиции в белорусских магазинах. Потому что продавать импортные товары, на которые цены регулируются меньше, выгоднее. Но это объяснение для слабаков. Которые идут на поводу у буржуазной лженауки экономики. У Лукашенко есть объяснение получше.

«Выстроили систему так, что импорт, выгоднее завозить в торговлю, чем продавать свое. Это же бардак! Какое это регулирование, это коррупция. Какому импортеру, который из Египта или России, Казахстана завозит товар, вы хотели подыграть?», — сказал Лукашенко.

А чтобы белорусский огурец не стоил, как импортное авокадо, надо снижать себестоимость. Ну как снижать? Не включать в себестоимость сопутствующие расходы. И если компании нужна новая машина, то это ее, личные, компании проблемы. Товары покупателям можно доставить и на телеге, запряженной сивым мерином.

Потому что, кому нужны сложные формулы, когда есть простые решения. Вот Лукашенко завел себе теплицу, три раза в день смотрит «как растут помидоры и огурцы». И кормит этими огурцами правительство.

«Мы можем таким образом сбить цены. Если вы мне не верите я в следующий раз привезу вам два ящика своих огурцов и помидор», — сказал он.

Так что система регулирования цен в Беларуси хорошая. Только работает плохо. Поэтому систему регулирования цен надо менять. Только не понятно на что.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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