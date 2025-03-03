Зеленский сделал несколько заявлений о США и обратился к украинцам 3.03.2025, 8:14

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Ключ к прекращению войны — гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он по-прежнему «готов подписать» соглашение между Киевом и Вашингтоном по добыче полезных ископаемых, и хочет «конструктивного диалога» с США. Украинский лидер ответил на соответствующий вопрос британской медиакомпании BBC, которая в понедельник, 3 марта, опубликовала на своем сайте выдержки из его комментария.

«Я просто хочу, чтобы украинская позиция была услышана», — заявил глава украинского государства.

«Мы хотим, чтобы наши партнеры помнили, кто является агрессором в этой войне», — добавил он.

Выступая после саммита европейских лидеров в Лондоне 2 марта, Зеленский заявил, что характер его недавней встречи в Вашингтоне не принес пользы ни США, ни Украине как партнерам, а был выгоден только президенту России Владимиру Путину.

При этом украинский лидер заявил, что вернется в Белый дом, если его пригласят.

Позже Зеленский обратился к украинцам с традиционным видеообращением.

«Конечно, мы осознаем важность Америки. И мы благодарны за всю поддержку, которую получили от Соединенных Штатов Америки. Не было такого дня, когда мы не чувствовали этой благодарности», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что Украине нужен мир, а не вечная война, и ключом к прекращению войны являются именно гарантии безопасности:

«В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши позиции, наши общие позиции. Линии, которых мы должны достичь, и линии, с которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки. Надежность, продолжительность мира, правильное соглашение об окончании войны — это наш общий приоритет».

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