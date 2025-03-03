Саммит в Лондоне: Европа ответила Трампу 3.03.2025, 8:19

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Европейские державы сказали свое слово.

Ланкастер-хаус, возможно, и купался в воскресенье в лучах солнца, когда европейские лидеры собрались, чтобы наметить дальнейший путь для Украины, сообщает BBC.

Но над саммитом, проходившим среди золоченого великолепия бывшего королевского особняка в центре Лондона, висело облако в виде вопроса: а стоило ли все оно того?

Достаточно ли было этой встречи лидеров европейских держав, чтобы изменить дипломатический расклад? Или же США все-таки решили в одиночку добиваться прекращения огня в Украине?

Ответ премьер-министра Британии Кира Стармера сводился к тому, что Европа все еще должна сыграть свою роль. Он сказал, что Великобритания, Франция и другие страны будут работать с Украиной над планом прекращения боевых действий, а затем обсудят этот план с США.

Он заявил, что Европа продолжит оказывать военную помощь сейчас, а в случае заключения мирного соглашения будет укреплять обороноспособность Украины, укрепляя вооруженные силы и оборону на границах страны.

Стармер также заявил, что для защиты Украины и обеспечения мира будет создана «коалиция желающих». Кто или что в нее войдет, пока неясно. Премьер-министр лишь сказал, что это будут «силы, состоящие из европейских и других партнеров».

Великобритания и Франция уже заявили, что готовы отправить войска в Украину, чтобы помочь сдержать российскую агрессию.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель состоит в том, чтобы превратить Украину в «стального дикобраза, которого не смогут переварить потенциальные захватчики».

Цель, судя по всему, состоит в том, чтобы усилить европейское предложение о послевоенных гарантиях безопасности для Украины в попытке убедить Дональда Трампа пообещать военную поддержку со стороны США.

До сих пор президент не хотел идти по этому пути, полагая, что присутствия американских горнодобывающих компаний на территории Украины будет достаточно для поддержания мира.

Стармер не разделяет эту точку зрения, прямо заявляя, что «для поддержания мира на нашем континенте и достижения успеха эти усилия должны иметь мощную поддержку со стороны США».

Этот саммит во многом стал попыткой Европы взять на себя часть ответственности за дипломатию. В последние недели усилия по прекращению боевых действий в Украине возглавлялись Трампом в разговорах с президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Европейцы также хотели найти пути восстановления трансатлантического альянса, который выглядит довольно хрупким после конфронтации между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете в пятницу.

В последние недели администрация США обрушилась на своих европейских союзников, подвергая сомнению их демократию, голосуя против них в ООН и заявляя устами своего главного «силовика» Илона Маска, что даже США должны выйти из НАТО.

Саммит в Лондоне стал попыткой премьер-министра как успокоить дипломатические брови, так и подтянуть дипломатические сухожилия. Дипломаты отметили, что за столом переговоров было принято четкое решение поддержать Украину, а также укрепить желание Трампа добиться прекращения огня.

Но то, что Европа предпримет шаги, — это только половина дела, и многое зависит от того, готовы ли США сыграть свою роль.

Дипломаты утверждают, что США готовы смягчить напряженность в отношениях с Зеленским, но в воскресенье звучали неоднозначные сигналы. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что Америка готова взаимодействовать с Украиной, но советник по национальной безопасности Майк Уолтц предположил, что Зеленскому, возможно, придется уйти в отставку в рамках прекращения огня.

Таким образом, результатом саммита в Ланкастер-хаусе стало объединение европейского фронта в поддержку Зеленского и обещание оказать Украине дополнительную военную поддержку.

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