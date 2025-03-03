Названы все победители премии «Оскар-2025»2
- 3.03.2025, 8:24
Киноакадемия уже сделала свой выбор.
В ночь со 2 на 3 марта состоялась кинопремия «Оскар», ведущей которой был Конан О’Брайен. Он начал церемонию награждения с того, что высказался о фильме «Анора» с российским актером Юрием Борисовым.
Конан поделился интересным, а может и не очень фактом — в фильме «Анора» о россиянах более 100 раз звучит обсценная лексика.
Список всех победителей
Лучший фильм - «Анора».
Лучшая мужская роль - Эдриен Броуди
Лучшая женская роль - Майки Мэдисон («Анора»).
Лучшая режиссерская работа - Шон Бейкер («Анора»).
Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»).
Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»).
Лучший анимационный полнометражный фильм - «Поток».
Лучший анимационный короткометражный фильм - «В тени кипариса».
Лучший дизайн костюмов - «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучший оригинальный сценарий - «Анора».
Лучший адаптированный сценарий - «Конклав».
Лучший грим и причёски - «Субстанция».
Лучший монтаж - «Анора».
Лучшая работа художника-постановщика - «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Лучшая песня к фильму - El Mal («Эмилия Перес»).
Лучший короткометражный документальный фильм - «Единственная девушка в оркестре».
Лучший документальный полнометражный фильм - «Нет другой земли».
Лучший звук - «Дюна: Часть вторая».
Лучшие визуальные эффекты - «Дюна: Часть вторая».
Лучший игровой короткометражный фильм - «Я не робот».
Лучшая операторская работа - «Бруталист»
Лучший фильм на иностранном языке - «Я всё ещё здесь»
Лучшая музыка к фильму - Дэниэл Блумберг («Бруталист»)