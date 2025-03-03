закрыть
3 марта 2025, понедельник, 8:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы все победители премии «Оскар-2025»

2
  • 3.03.2025, 8:24
Названы все победители премии «Оскар-2025»

Киноакадемия уже сделала свой выбор.

В ночь со 2 на 3 марта состоялась кинопремия «Оскар», ведущей которой был Конан О’Брайен. Он начал церемонию награждения с того, что высказался о фильме «Анора» с российским актером Юрием Борисовым.

Конан поделился интересным, а может и не очень фактом — в фильме «Анора» о россиянах более 100 раз звучит обсценная лексика.

Список всех победителей

Лучший фильм - «Анора».

Лучшая мужская роль - Эдриен Броуди

Лучшая женская роль - Майки Мэдисон («Анора»).

Лучшая режиссерская работа - Шон Бейкер («Анора»).

Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»).

Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»).

Лучший анимационный полнометражный фильм - «Поток».

Лучший анимационный короткометражный фильм - «В тени кипариса».

Лучший дизайн костюмов - «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучший оригинальный сценарий - «Анора».

Лучший адаптированный сценарий - «Конклав».

Лучший грим и причёски - «Субстанция».

Лучший монтаж - «Анора».

Лучшая работа художника-постановщика - «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучшая песня к фильму - El Mal («Эмилия Перес»).

Лучший короткометражный документальный фильм - «Единственная девушка в оркестре».

Лучший документальный полнометражный фильм - «Нет другой земли».

Лучший звук - «Дюна: Часть вторая».

Лучшие визуальные эффекты - «Дюна: Часть вторая».

Лучший игровой короткометражный фильм - «Я не робот».

Лучшая операторская работа - «Бруталист»

Лучший фильм на иностранном языке - «Я всё ещё здесь»

Лучшая музыка к фильму - Дэниэл Блумберг («Бруталист»)

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук