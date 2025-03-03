Названы все победители премии «Оскар-2025» 2 3.03.2025, 8:24

Киноакадемия уже сделала свой выбор.

В ночь со 2 на 3 марта состоялась кинопремия «Оскар», ведущей которой был Конан О’Брайен. Он начал церемонию награждения с того, что высказался о фильме «Анора» с российским актером Юрием Борисовым.

Конан поделился интересным, а может и не очень фактом — в фильме «Анора» о россиянах более 100 раз звучит обсценная лексика.

Список всех победителей

Лучший фильм - «Анора».

Лучшая мужская роль - Эдриен Броуди

Лучшая женская роль - Майки Мэдисон («Анора»).

Лучшая режиссерская работа - Шон Бейкер («Анора»).

Лучшая мужская роль второго плана - Киран Калкин («Настоящая боль»).

Лучшая женская роль второго плана - Зои Салдана («Эмилия Перес»).

Лучший анимационный полнометражный фильм - «Поток».

Лучший анимационный короткометражный фильм - «В тени кипариса».

Лучший дизайн костюмов - «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучший оригинальный сценарий - «Анора».

Лучший адаптированный сценарий - «Конклав».

Лучший грим и причёски - «Субстанция».

Лучший монтаж - «Анора».

Лучшая работа художника-постановщика - «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Лучшая песня к фильму - El Mal («Эмилия Перес»).

Лучший короткометражный документальный фильм - «Единственная девушка в оркестре».

Лучший документальный полнометражный фильм - «Нет другой земли».

Лучший звук - «Дюна: Часть вторая».

Лучшие визуальные эффекты - «Дюна: Часть вторая».

Лучший игровой короткометражный фильм - «Я не робот».

Лучшая операторская работа - «Бруталист»

Лучший фильм на иностранном языке - «Я всё ещё здесь»

Лучшая музыка к фильму - Дэниэл Блумберг («Бруталист»)

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com