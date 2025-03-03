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Доллар разворачивается

  • 3.03.2025, 8:29
  • 2,006
Доллар разворачивается

Как быстро он будет расти.

На внебиржевом рынке Форекс текущая неделя также может стать неспокойной, особенно к окончанию. В четверг, 6 марта, пройдет очередное заседание Европейского Центробанка по процентной ставке, в среду и пятницу в Штатах публикация статистики рынка рабочей силы NFP, пишет myfin.by.

От ЕЦБ ожидают очередного шага по смягчению денежно-кредитной политики, предварительный прогноз по NFP на фоне роста инфляции негативный для доллара США. Тем не менее, по итогам прошлой недели доллар в паре с евро успешно движется на юг, и это укрепление «бакса» ожидаемо на фоне геополитической ситуации. Каким будет окончание недели на рынке Форекс – покажет время, но за долларом сохраняется сила и он еще может ее показать.

С учетом сказанного, на белорусском валютном рынке возможно укрепление обменного курса доллара США до USD/BYN 3,250. Курс российского рубля при этом скользит вниз.

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