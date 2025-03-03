Макрон и Стармер предлагают перемирие в Украине на месяц 3.03.2025, 8:41

1,048

Кир Стармер и Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Прекращение огня должно стать первым этапом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер предлагают установить перемирие в Украине сроком на один месяц, президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно об этой инициативе, пишет «Украинская правда».

После саммита лидеров по Украине в Лондоне Макрон рассказал, что он и Стармер предлагают «перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре», которое продлится месяц.

«Вы должны иметь в виду, что линия фронта сегодня – это эквивалент линии Париж-Будапешт. В случае прекращения огня будет очень сложно проверить, соблюдается ли эта линия фронта», — сказал Макарон.

Макрон также рассказал, что прекращение огня будет первым этапом, а развертывание наземных войск для обеспечения мира состоится позже.

«В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь доступного перемирия, с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывание».

Макрон также считает, что европейцы должны увеличить свой оборонный бюджет.

«В течение последних трех лет россияне тратят 10% своего ВВП на оборону. Поэтому мы должны подготовиться к будущему, поставив себе цель около 3% или 3,5% ВВП», – сказал он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com