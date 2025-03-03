«Нервы не выдерживают, сдаю деньги со словами «делайте что хотите» 3 3.03.2025, 8:56

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Как в белорусских школах отмечают 23 февраля и 8 марта.

«Салідарнасць» расспросила у родителей школьников, что они думают о «гендерных праздниках» в учебных заведениях и о чем теперь говорят на родительских собраниях.

Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

«Нервы не выдерживают, сдаю деньги со словами «делайте что хотите»

— Я каждый год воюю с родительскими комитетами, которые сами предлагают собрать деньги на подарки детям к 23 февраля и к 8 марта, — говорит Оксана, мама двоих школьников. — Но каждый год мои нервы не выдерживают, сдаю деньги со словами «делайте что хотите».

Ни советские, ни сексистские стереотипы, к сожалению, никуда не делись даже у людей до 40 лет. В этом году сыну и другим мальчишкам торжественно всучили шоколадку и носки, и это только потому, что пряники в виде танков решили не заказывать.

Старшеклассников из военно-патриотического класса на днях загнали в Минский городской дворец детей и молодежи, там была большая встреча с военными, агитировали, куда поступать. Остальных не слишком этой темой нагружают.

Что подарят дочке, пока не знаю, ей самой это неинтересно. Что-то там комитет обсуждает, но я «выпилилась» из родительского чата, осталась только в том, где есть учительница и можно что-то оперативно обсудить насчет домашки, болезней или оценок.

В семье с 23 февраля я поздравляю только одного человека — деда, потому что он действительно служил еще в советской армии и для него это важно.

А 8 марта стараюсь держаться подальше от тюльпанной лихорадки, и с мужем и детьми давно обсудили и договорились: это не «день всех девочек», а день солидарности женщин в борьбе за свои права.

И отмечаем мы семьей вообще другую дату — первый день весны.

«Инспектор по делам несовершеннолетних заявила, что будут присматриваться»

— Ох, лучше бы у нас гнали привычную пургу про 23 февраля и 8 марта и собирали деньги, — вздыхает минчанка Юлия, мама дочери-шестиклассницы. — Но мы эту тему как-то проскочили. На недавнем родительском собрании общешкольном и в классе говорили о том, что нужно лучше и больше следить за детьми.

Причем следить — в прямом смысле, рекомендовали читать их соцсети и переписки в телефоне на предмет суицидальных настроений и наркотической тематики, смотреть видео, чтобы не было нигде «экстремизма».

Я так поняла в итоге, что дети будут еще больше под колпаком, чем взрослые — они-то еще не понимают, что не все происходящее стоит снимать и выкладывать в интернет.

Нам только и перечисляли, что «нельзя»: бегать на переменах (а когда же?), есть в классе (только в столовой!), пренебрегать официально-деловым стилем, развязно себя вести и т.п.

Инспектор по делам несовершеннолетних, опять же, заявила, что будут присматриваться, особенно к детям тех родителей, кого привлекали за политику. А после 9 класса на каждого ребенка классные пишут характеристику, в которую могут добавить свои замечания завуч, директор и та же ИДН. Это все немало напрягает, честно говоря.

«Выложили на сайте школы фотографии с мероприятия и забыли»

Сергей живет в одном из районных центров, его дочь учится в начальной школе.

— На удивление, в этом году 23 февраля прошло мимо нас — мне и открытки не перепало, только девочки на доске нарисовали цветочки для мальчиков, — делится белорус. — Даже в садике, как я помню, больше на эту тему заморачивались, а сейчас наша бывшая воспитатель говорит, что много детей болеют, утренник сделают какой-то общий, и от заказа пирожных на сладкий стол тоже отказались, решили сэкономить.

Старшие классы провели какой-то небольшой тематический концерт, но было ощущение, сделали просто потому, что так надо — выложили на сайте школы фотографии с мероприятия и забыли.

Зато у нас Масленица в эти выходные, в холле организуют ярмарку с выпечкой и чаем — моя жена уже приготовила и занесла фирменные вафли, дочь вытрясла из копилки немного мелочи, вся в предвкушении.

На собраниях, может, потому что «началка» и хорошая учительница, у нас обсуждают исключительно учебные темы, и я очень этому рад.

Родительский комитет не бежит наперегонки сдавать деньги на все подряд, учительница не требует ненужного, а поскольку дочка на хорошем счету, «золотой ребенок», к нам вообще никаких претензий.

Вот у племянника в другом городе, знаю, настоящий дурдом — но там и 9 класс. Много вопросов с дисциплиной, регулярно на собрания и классные часы приходят то милиционеры, то из клуба патриотического воспитания или из прокуратуры, возят их на мероприятия идеологического толка.

Правда, сейчас это тоже отошло на второй план, озаботились выпускным — по 100 рублей уже сдали только на экзамены, еще что-то собирают на ленточки, фотоальбомы и вот это все. Но отмечать в школе дети отказались, спят и видят, как скорее сбежать.

«Когда и если будет конкурс на место учителя — тогда будут и знания, и праздники»

— В младшей школе класс моего сына еще как-то отмечал 23 февраля и 8 марта, и то старались ограничиться сладким столом, — говорит минчанка Леся. — Потом в один год родители сами предложили, мол, дети же ждут шоколадки или открытки, давайте что-то сделаем для них — а потом классная провела анонимный опрос и оказалось, что детям эти традиции ни разу не нужны. И все сошло на нет. Теперь каждую четверть только поздравляем скопом именинников.

А вот Масленица, школьная ярмарка, танцы, театральные постановки и рассказ о наших традициях — это прижилось. До сих пор сын с горящими глазами вспоминает, как первый раз участвовал в «блинном аукционе» — кто нахвалит свои блины лучше всех, у кого первого раскупят.

В этом году тоже организуют такой праздник, а деньги от ярмарки пойдут в фонд школы — со всех сторон польза, на мой взгляд.

Что касается тем на родительских собраниях — конкретно у нас не очень давят с идеологией, зато до сих пор стращают квадроберами. Предупреждают, чтобы дети не шатались по улицам, особенно в темное время суток, говорят о детском травматизме, о вреде телефонов и невнимательности, говорят, чтобы родители «проводили профилактику наркомании». Еще психолог советовала, на что нужно обращать внимание в поведении.

Леся признается, что иногда испытывает ностальгию по мероприятиям своих школьных лет — но не конкретно по тому, как отмечали 23 февраля или 8 марта, а по вовлеченности детей и учителей:

— На мой взгляд, сейчас растет поколение довольно ленивое и переборчивое, им подавай готовый «движ» и зрелища, но сами они в организации участвовать не хотят. А с другой стороны, и в школе появилось достаточно много случайных людей, — а рядом с равнодушными взрослыми становится больше и детей, которым не интересна ни учеба, ни творчество.

Вот когда и если будет конкурс на место учителя — тогда будут и знания, и праздники, не искусственные, а от души.

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