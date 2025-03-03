В Беларуси подорожает мобильная связь 4 3.03.2025, 9:07

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После 1 мая.

Министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович рассказал, когда повысятся цены на мобильную связь, пишет tochka.by.

Как оказалось, этот вопрос волнует не только абонентов, но и самих операторов сотовой связи. Они периодически обращаются в МАРТ с просьбой повысить тарифы на их услуги.

Карпович в эфире «Беларусь 1» отметил, что в начале года в министерстве была принята так называемая тарифная тетрадь. Она сформирована исходя из уровня индекса потребительских цен, который определило руководство страны на 2025 год.

Там четко определено, на какие товары, работы и услуги можно поднимать цены, а на какие – нет. Есть в списке и мобильная связь.

Министр рассказал, что с операторами заключено соглашение до 1 мая 2025 года не повышать тарифы.

«Мы еще раз соберемся ближе к этой дате и посмотрим на те возможности, которые имеются у государства, и на необходимость движения в ту или иную сторону», – отметил он.

Не исключено, что будут изменены тарифы на корпоративную связь. Но только в случае, если уровень инфляции не окажет никакого влияния.

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