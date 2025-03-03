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Лукашенко стал персонажем нового мема

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  • 3.03.2025, 9:21
  • 8,728
Лукашенко стал персонажем нового мема

Диктатор думает о картофеле.

В Беларуси возник дефицит, который, казалось бы, никогда бы не случился. Лукашенко заявил, что в стране нет картофеля, что стало поводом для обсуждения на совещании по новой системе регулирования цен, пишет украинский сайт comments.ua.

Лукашенко отметил, что цены на картофель за два месяца выросли на 10% и задал вопрос: «Как так произошло, что у нас нет картофеля? Мы не можем произвести достаточно и хранить на зиму для продажи?» Он обратился в Комитет госконтроля (КГК) с требованием разобраться с ценами и производством этого овоща, потребовав решения проблемы.

«Выгнать надо к чертовой матери этих руководителей. Картошку не можем выработать в достаточном количестве!» – возмущался Лукашенко.

Заявление взорвало Cеть, где люди шутили о том, что в Беларуси начался «судный день». Многие из них выражали возмущение тем, что в условиях угрозы Третьей мировой войны Лукашенко больше беспокоится о картофеле, сравнивая ситуацию с анекдотом.

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