Зеленский: Меня можно обменять 13 3.03.2025, 9:23

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Президент Украины ответил американцам.

Президент Владимир Зеленский предположил, что может уйти в отставку в обмен на вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает Sky News.

В Великобритании у Зеленского спросили, как он относится к перспективе выборов в своей стране.

Президент предположил, что уйдет в отставку, если Украина получит членство в НАТО.

«Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что могу обменять себя на членство в НАТО, значит, я свою миссию выполнил. Вступление в НАТО означает, что я свою миссию выполнил», — говорит он.

Президент Украины добавил, что заменить его будет нелегко, потому что недостаточно просто провести выборы.

«Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее», — отметил он.

Отметим, что на фоне спора Зеленского и президента США Дональда Трампа ряд американских политиков призвал главу Украины «уйти в отставку и провести новые выборы».

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