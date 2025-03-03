Зеленский: Меня можно обменять

Зеленский: Меня можно обменять13
- 3.03.2025, 9:23
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Президент Украины ответил американцам.
Президент Владимир Зеленский предположил, что может уйти в отставку в обмен на вступление Украины в НАТО.
Об этом сообщает Sky News.
В Великобритании у Зеленского спросили, как он относится к перспективе выборов в своей стране.
Президент предположил, что уйдет в отставку, если Украина получит членство в НАТО.
«Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что могу обменять себя на членство в НАТО, значит, я свою миссию выполнил. Вступление в НАТО означает, что я свою миссию выполнил», — говорит он.
Президент Украины добавил, что заменить его будет нелегко, потому что недостаточно просто провести выборы.
«Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее», — отметил он.
Отметим, что на фоне спора Зеленского и президента США Дональда Трампа ряд американских политиков призвал главу Украины «уйти в отставку и провести новые выборы».