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К работе БелАЭС возник еще один вопрос

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  • 3.03.2025, 9:36
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К работе БелАЭС возник еще один вопрос

«Белтелеком» повысил цены на зарядку электромобилей.

С 1 марта 2025 года РУП «Белтелеком» изменяет тарифы на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электромобилей (Evika) для физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Белтелеком»

Переменный ток:

Для физических лиц (кроме ИП) теперь 0,43 руб. за 1 кВт·ч (было 0,40 руб.).

Рост составил 7,5%.

Постоянный ток:

Для физических лиц 0,56 руб. за 1 кВт·ч (было 0,52 руб.).

Рост составил 7,7%.

Для юрлиц и ИП теперь 0,47 руб. за 1 кВт·ч.

Цены выросли.

Отметим, Белорусская АЭС работает уже три с половиной года, однако проблемы с ее эксплуатацией возникают все чаще. За время проекта, который должен был обеспечить белорусов дешевой электроэнергией, тарифы выросли почти на 36%, что больше официальной инфляции.

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