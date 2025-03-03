К работе БелАЭС возник еще один вопрос 5 3.03.2025, 9:36

2,708

«Белтелеком» повысил цены на зарядку электромобилей.

С 1 марта 2025 года РУП «Белтелеком» изменяет тарифы на услуги по зарядке аккумуляторных батарей электромобилей (Evika) для физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба РУП «Белтелеком»

Переменный ток:

Для физических лиц (кроме ИП) теперь 0,43 руб. за 1 кВт·ч (было 0,40 руб.).

Рост составил 7,5%.

Постоянный ток:

Для физических лиц 0,56 руб. за 1 кВт·ч (было 0,52 руб.).

Рост составил 7,7%.

Для юрлиц и ИП теперь 0,47 руб. за 1 кВт·ч.

Цены выросли.

Отметим, Белорусская АЭС работает уже три с половиной года, однако проблемы с ее эксплуатацией возникают все чаще. За время проекта, который должен был обеспечить белорусов дешевой электроэнергией, тарифы выросли почти на 36%, что больше официальной инфляции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com