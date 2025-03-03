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На Донбассе появились китайские военные?

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  • 3.03.2025, 9:42
  • 5,588
На Донбассе появились китайские военные?

В СМИ появился странный видеоролик.

В СМИ появилось видео, на котором военные в форме ВС РФ говорят на китайском и рисуют на стенах иероглифы. Официальных подтверждений правдивости кадров пока нет, пишет «Фокус».

На видео можно увидеть, как военные пишут китайские иероглифы на стене внутри разбитого многоэтажного дома. На форме одного из них можно увидеть шеврон штурмовой роты подразделения «БАРС» («Боевой армейский резерв страны»).

Официальных подтверждений тому, что за российскую армию на Покровском направлении воюют наемники из Китая, пока нет.

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