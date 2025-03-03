Ученые: Крысы обладают навыками сомелье
- 3.03.2025, 9:48
Исследователи провели эксперимент с рислингом и совиньон блан.
Ученые из Австрии и Великобритании задались вопросом: «Могут ли крысы обладать навыками сомелье?». Чтобы выяснить это, они провели серию экспериментов, пишет «Нож».
Исследователи поместили крыс в камеру с отверстиями для носа и двумя рычагами. Около отверстий поставили восемь бумажных стаканчиков: половина — с рислингом, еще одна — с сортом совиньон блан. Ученые остановили свой выбор на них из-за контрастных ароматах и вкусовых качествах.
Грызунов приучили связывать один из сортов со сладким подарком: когда крыса нажимала верный рычаг после этапа «дегустации», ей вручали сахарный шарик, когда ошибалась — видела яркий сигнал.
Когда крысы привыкали находить «полезный» сорт вина, ученые усложнили задачу и принесли новые образцы напитка. Как результат, подавляющее большинство животных (94%) верно определили привычный сорт вина.
Исследование доказало, что для решения сложных задач, связанных с обонянием, не нужно владеть языком и особыми когнитивными способностями.