закрыть
3 марта 2025, понедельник, 10:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп останется без Нобеля

6
  • Александр Гольдфарб
  • 3.03.2025, 9:50
  • 4,466
Трамп останется без Нобеля

Авторами мира будут Стармер, Макрон и Зеленский.

Устроив засаду на Зеленского в Овальном кабинете, он надеялся заставить его подписать перемирие на путинских условиях, прослыть миротворцем и получить Нобелевскую премию. Но Зеленский устоял, а теперь инициативу перехватила Европа. Теперь миротворцами будут англичане и французы. Как сказал сэр Кир Стармер, именно они станут авторами нового «мирного плана для Украины», а Трампу в нем уготована роль «backstop» – арьергарда, игрока второго плана.

И это при том, что у него на руках сильнейшие карты, которых у Европы нет: авиация, системы ПВО, разведданные, логистика, коммуникации, Старлинк. Он, конечно, может отказаться все это предоставить, что приведет к победе Путина. Но тогда он станет автором стратегического поражения Запада, геополитической катастрофы 21 века.

Миротворцем он здесь никак не станет. Если же он предоставит свои ресурсы для европейского плана, то авторами мира будут Стармер, Макрон и Зеленский. Не благодаря, а вопреки Трампу. Вся слава достанется им, а не ему.

Вот и считайте, кто получит Нобеля.

Александр Гольдфарб, «Фейсбук»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Визит Зеленского закончился победой Украины
Визит Зеленского закончился победой Украины Юрий Фельштинский
Академиев не кончали
Академиев не кончали Ирина Халип
Путин торгует краденым
Путин торгует краденым Виталий Портников
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины
ЕС берет на себя основные усилия по поддержке Украины Петр Олещук