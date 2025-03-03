В Беларуси может быть введено еще одно ограничение по торговле 3.03.2025, 10:11

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Оно затронет экспортеров белорусских товаров.

МАРТ предлагает запретить экспортерам продавать продукты за границу по цене ниже, чем они реализуются в Беларуси. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.

Артур Карпович выступает за введение запрета для производителей продавать продукты на экспорт дешевле, чем они реализовывают их на внутреннем рынке. При этом МАРТ «в исключительных случаях предоставить право областным исполнительным комитетам, Мингорисполкому» может разрешать это делать.

— Производитель зачастую в погоне за выполнением показателя по экспорту забывает про внутренний рынок, понимая, что это никуда от него не денется. Есть факты, когда на внутренний рынок производители поставляют продукцию гораздо дороже, чем продают ее на экспорт. Наши люди не должны перекрывать рентабельность, которую недополучает предприятие на территории иностранных государств, — заявил глава МАРТ, уточнив, что меры по повышению доли белорусских товаров в торговле, разработанные ведомством, «сырые».

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