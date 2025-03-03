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Зеленский рассказал, в каком случае поедет в Вашингтон

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  • 3.03.2025, 10:17
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Зеленский рассказал, в каком случае поедет в Вашингтон

Извиняться перед Трампом президент Украины не собирается.

Президент Украины Владимир Зеленский вновь совершит визит в Соединенные Штаты — если президент США Дональд Трамп пригласит его провести «конструктивный диалог» для решения реальных проблем.

Об этом глава украинского государства заявил представителям британских СМИ перед тем как покинуть Великобританию после встречи с королем Карлом III, сообщает The Times.

«Если президент Соединенных Штатов Америки пригласит меня с конструктивным диалогом, я представляю интересы страны, которая очень сильно зависит от поддержки, от партнерства. А уж если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем, для серьезных вопросов и реальных решительных ответов, я буду. Из-за уважения к Америке, к американскому народу, и к президенту, и к двум партиям, к Соединенным Штатам в целом», — сказал он.

Кроме того, президент Зеленский настаивал на том, что «неспокойные отношения» Украины с администрацией Трампа носят временный характер.

«Это пройдет. (…) Я ехал поездом 12 часов, потом летел 11 часов, потому что меня пригласил президент Соединенных Штатов Америки [в Овальный кабинет]. Это один из наших главных партнеров. И для меня большая честь находиться в Белом доме, когда меня приглашает президент США. Я просто говорю, что мы достойны равного диалога», — сказал он.

Он сказал, что не стал бы извиняться перед Трампом или выражать сожаление по поводу того, что произошло в Овальном кабинете, к чему к этому моменту неоднократно призывал лагерь президента США.

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