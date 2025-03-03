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У главного героя фильма, получившего «Оскар», есть белорусские корни

  • 3.03.2025, 10:30
У главного героя фильма, получившего «Оскар», есть белорусские корни
юрий борисов

Его предки переехали из Беларуси в РФ.

Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с российским актером Юрием Борисовым получил «Оскар»

У Юрия Борисова — белорусские корни. Его предки переехали из Беларуси в город Костерево, что во Владимирской области РФ. Там дома его родителей и бабушек-дедушек, актер периодически туда наведывается.

«Сюда из Беларуси переехали предки по маминой линии, завели хозяйство. Бабушка говорила, что нужно работать, а те, кто не трудится, тунеядцы мешают другим. При этом работать надо руками и не щадя себя, только тогда ты приносишь пользу человечеству», — рассказывал он росСМИ.

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Юрий Борисов подписался под письмом Союза кинематографистов от 24 февраля 2022 года:

«Мы с болью и гневом восприняли известие о начале военных действий России против Украины.

Никакие национальные, политические и геополитические ценности не могут быть важнее главной

и основополагающей — ценности человеческой жизни. Мы требуем немедленно прекратить узаконенное убийство человека человеком, имя которому ВОЙНА».

Однако затем Борисов удалил все свои страницы в соцсетях и теперь не высказывается на тему войны.

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