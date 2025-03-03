У главного героя фильма, получившего «Оскар», есть белорусские корни
- 3.03.2025, 10:30
Его предки переехали из Беларуси в РФ.
Фильм «Анора» американского режиссера Шона Бейкера с российским актером Юрием Борисовым получил «Оскар»
У Юрия Борисова — белорусские корни. Его предки переехали из Беларуси в город Костерево, что во Владимирской области РФ. Там дома его родителей и бабушек-дедушек, актер периодически туда наведывается.
«Сюда из Беларуси переехали предки по маминой линии, завели хозяйство. Бабушка говорила, что нужно работать, а те, кто не трудится, тунеядцы мешают другим. При этом работать надо руками и не щадя себя, только тогда ты приносишь пользу человечеству», — рассказывал он росСМИ.
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Юрий Борисов подписался под письмом Союза кинематографистов от 24 февраля 2022 года:
«Мы с болью и гневом восприняли известие о начале военных действий России против Украины.
Никакие национальные, политические и геополитические ценности не могут быть важнее главной
и основополагающей — ценности человеческой жизни. Мы требуем немедленно прекратить узаконенное убийство человека человеком, имя которому ВОЙНА».
Однако затем Борисов удалил все свои страницы в соцсетях и теперь не высказывается на тему войны.