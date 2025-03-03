Госсекретарь Рубио: США надеются на «перезагрузку» отношений с Зеленским 3.03.2025, 10:38

Марко Рубио

Однако всю вину за «срыв переговоров» возлагают на президента Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил надежду, что усилия, направленные на прекращение войны России против Украины, могут быть «перезагружены».

В интервью ABC News он сообщил, что не общался ни с президентом Украины Владимиром Зеленским, ни с министром иностранных дел Андреем Сибигой после того, как украинская делегация покинула Белый дом 28 февраля

«Все здесь знают историю здесь от и до. Мы это понимаем. Мы все это понимаем. Но вопрос сейчас заключается в том, можем ли мы посадить их за стол переговоров? Это наша цель. Не делайте ничего, чтобы сорвать ее», — сказал политик.

Рубио утверждает, что Зеленский «не смог сдержать себя в этом вопросе» и «сорвал переговоры», пытаясь «по-украински объяснить каждый вопрос».

При этом госсекретарь надеется, что сотрудничество с украинской стороной все еще можно «перезагрузить».

«Я надеюсь, что он (Зеленский — ред.) поймет, что мы на самом деле пытаемся помочь его стране, прежде чем она потерпит еще тысячи жертв», — отметил он.

Кроме того, Рубио признал, что достижение дипломатического урегулирования войны «не является несомненным».

«Мы пытаемся закончить войну. Вы не можете закончить войну, если обе стороны не сядут за стол переговоров, начиная с россиян. Я не обещаю вам, что это возможно. Я не говорю, что это возможно на 90%. Я говорю, что вероятность 0%, если мы не посадим их за стол переговоров», — добавил госсекретарь США.

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