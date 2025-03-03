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Европа готовится к войне

  • Дэвид Экс
  • 3.03.2025, 10:48
Европа готовится к войне

Действовать нужно быстро.

Избранному канцлеру Германии Фридриху Мерцу хватило смелости высказать вслух то, о чем наверняка думают многие европейские лидеры — в то время как президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от обязательств Америки перед НАТО, что может разрушить 76-летний альянс.

Мерц заявил, что его приоритетом «станет скорейшее укрепление Европы», чтобы «добиться реальной независимости от США». Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал слова Мерца во время официального визита в Вашингтон на следующий день после выборов в Германии. Европа должна стремиться к «стратегической автономии», сказал Макрон.

Это будет проект, рассчитанный на несколько поколений, который обойдется в сотни миллиардов долларов и потребует реальных жертв от европейцев, привыкших к преимуществам крепкого союза со стабильной и демократической Америкой. Теперь, когда Америка больше не стабильна — и ее возглавляет, похоже, стремящийся к автократии политик — этот проект, несомненно, стоит того.

Он должен начаться с самолетов-шпионов, спутников и глушителей радаров — важнейших военных компонентов ближайшего времени, которыми в изобилии обладают Соединенные Штаты и которых в значительной степени не хватает Европе. Он должен завершиться созданием более разнообразных европейских сил ядерного сдерживания — но это гораздо более серьезная и дорогостоящая проблема.

Неамериканские члены НАТО не испытывают недостатка в боевой мощи. Всего в европейских армиях и корпусах морской пехоты насчитывается около 80 сухопутных боевых бригад: на 20 бригад больше, чем в армии и корпусе морской пехоты США.

Хотя это меньше бригад и полков, чем в России, и меньше, чем даже в Украине, но все же это значительная сила — и она точно не напрашивается на расширение. Особенно с учетом технологического превосходства над измотанными войной российскими бригадами и полками, которые с трудом восстанавливают потери около 15 000 бронемашин и другой тяжелой техники за первые три года полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, у Европы достаточно истребителей, вертолетов, фрегатов, амфибийных кораблей, авианосцев и подводных лодок, чтобы сравняться с российским потенциалом или даже превзойти его. Чего ей не хватает, так это того, что военные специалисты называют «помощниками». То есть специализированные силы, выполняющие очень сложные — и зачастую очень опасные — задачи, которые позволяют менее специализированным силам осуществлять собственные миссии.

Прежде всего европейцам не хватает пилотируемых и беспилотных самолетов разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также пилотируемых воздушных танкеров. Самолеты ISR обнаруживают цели для истребителей и других сил для атаки. Танкеры увеличивают радиус действия истребителей, чтобы они могли достичь целей, которые могут находиться на расстоянии многих сотен миль.

В 2023 году Центр международных и стратегических исследований насчитал менее 250 европейских самолетов ISR — и более 1000 американских. По данным CSIS, европейские ВВС развернули около 150 самолетов-заправщиков, а ВВС США — почти 500. «Европейские союзники и партнеры по НАТО все еще не обладают достаточными возможностями для обеспечения воздушного пространства в условиях безопасности, с которыми они сталкиваются», — заключает CSIS.

В космосе все еще хуже... и в электромагнитном спектре. Соединенные Штаты обладают 5200 из 7500 крупных спутников в мире, включая модели наблюдения и связи, а также незаменимую навигационную группировку GPS. Китай обладает примерно 600 спутниками, Россия — около 200.

Весь остальной мир, включая все космические страны Европы, располагает всего 1600 спутниками. «С точки зрения США, НАТО полагается на весь наш военный потенциал SATCOM и наш потенциал ISR», — заявил в прошлом году генерал-майор Космических сил США Девин Пеппер.

Европа еще больше полагается на американцев в одной из ниш применения воздушной мощи: подавлении и уничтожении вражеских средств ПВО, также известных как SEAD и DEAD. Это, пожалуй, самая опасная и самая важная миссия в воздушном пространстве. Специально оборудованные истребители и самолеты поддержки передают радиопомехи, чтобы заглушить и подавить вражеские радары, и выпускают ракеты с радиолокационным наведением, чтобы уничтожить радары, которые они не могут заглушить и подавить.

Само собой разумеется, что эти же радары и ракеты класса «земля-воздух», которые они вызывают, будут охотиться за самолетами SEAD и DEAD, а самолеты SEAD и DEAD будут охотиться за ними в ответ.

За исключением нескольких устаревших и скоро выходящих из строя итальянских и немецких истребителей Panavia Tornado ECR и 15 Eurofighter Typhoon, которые немцы планируют модифицировать, все натовские самолеты SEAD и DEAD находятся в распоряжении ВВС и ВМС США. Около 100 истребителей Boeing EA-18G Growler, имеющих под крылом мощные глушители и ракеты с радиолокационным наведением, составляют основу американских сил обороны и подавления.

Давая украинским пилотам шанс противостоять российской ПВО, Соединенные Штаты при бывшем президенте Джо Байдене оснастили крошечные украинские ВВС глушителями и противорадарными ракетами. Чтобы сравняться с украинцами по возможностям подавления обороны — не говоря уже о том, чтобы сравняться с американцами по возможностям подавления обороны — европейские ВВС должны начать модифицировать гораздо больше своих истребителей для выполнения смертельно опасной задачи прямого поражения российских батарей ЗРК.

Как только эти гипотетические европейские силы SEAD и DEAD завершат свою опасную работу, европейские истребители смогут наносить весьма разрушительные удары по важнейшим российским узлам снабжения и управления в глубине контролируемой Россией территории. Но только в том случае, если там будет достаточно самолетов наблюдения и спутников для обнаружения целей — и достаточно танкеров для заправки топливных баков.

Чтобы добиться стратегической автономии, за которую справедливо ратовали Мерц и Макрон, Европа должна построить специализированные самолеты и космические аппараты.

Много. Быстро.

Дэвид Экс, The Telegraph

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