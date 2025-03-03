Здоровью брестчан угрожает формальдегид от мебельного предприятия 1 3.03.2025, 10:44

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Дежавю с аккумуляторным заводом.

В последние годы Брест сталкивается с серьезными экологическими проблемами. По данным Национальной системы мониторинга окружающей среды за 2023 год, в Бресте воздух загрязнен формальдегидом сильнее, чем в других областных центрах Беларуси.

В январе этого года начальник службы экологической информации Белгидромета Елена Мельник во время пресс-конференции рассказала о качестве атмосферного воздуха в городах Беларуси в 2024 году. По ее данным, Брест вошел в тройку городов с наиболее загрязненным воздухом.

Основным источником формальдегида может быть деятельность мебельного предприятия «АНРЭКС», которое планирует расширение производства, считают эксперты по экологии.

Ситуация вызывает опасения повторения истории с аккумуляторным заводом, когда жители города активно выступали против экологически опасного производства.

Журналисты BGmedia поговорили с экспертом по экологии Мариной Полянской и выяснили, что такое формальдегид, что стало причиной его появления в городе, чем это чревато для брестчан и что с этим всем делать.

Формальдегид: невидимая угроза

Для начала, стоит прояснить, что это за зверь такой «формальдегид» и почему его стоит опасаться.

По словам эксперта это бесцветный газ с резким запахом, который выделяется при сжигании топлива из отходов. Формальдегид признан канцерогеном. Его присутствие в воздухе может вызывать раздражение глаз, носа и горла, кашель, одышку, аллергические реакции, проблемы с дыханием, головные боли, усталость и даже симптомы астмы.

«Длительное воздействие формальдегида повреждает легкие или бронхи, может перерасти в хронические болезни. Если дышать отравленным воздухом годами, это увеличивает риск развития рака носоглотки и легких», — отмечает эксперт.

В общем — ничего хорошего.

Источники загрязнения в Бресте

Согласно данным Национальной системы мониторинга окружающей среды за 2023 год, в Бресте зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) формальдегида:

Улица Янки Купалы: до 2,1 ПДК (19 июня 2023 года).

Улица 17 Сентября: до 1,8 ПДК (4 июля 2023 года).

Улица Баррикадная: до 1,1 ПДК (7 июня 2023 года).

Но наиболее сильное загрязнение отмечено в районе улицы Янки Купалы. И это неспроста.

Роль предприятия «АНРЭКС»

Компания «АНРЭКС» работает в СЭЗ Бреста с 1997 года и занимается производством корпусной мебели. Ее производственная площадка № 3 расположена на улице Карьерная, где сжигаются отходы мебельного производства в котлах.

«Такие отходы часто содержат формальдегид — он есть в клеях и материалах для мебели. Ближайший пункт мониторинга — на улице Янки Купалы, где как раз фиксируют самый грязный воздух. Это наводит на мысль, что выбросы от завода могли бы долетать до этого района и ухудшать ситуацию», — считает Полянская.

Но точных доказательств нет. По словам эколога, «АНРЭКС» проводил замеры только некоторых загрязняющих веществ, но содержание формальдегида не производились.

«Вместо этого они использовали общие нормативы из документа ЭкоНиП 17.08.06-001-2022. Проблема в том, что там формальдегид не выделен отдельно — он считается частью общего органического углерода. Также в ОВОС не посчитали, как формальдегид от источников производства рассеивается в атмосферном воздухе Бреста. Без этих данных нельзя точно сказать, насколько завод влияет на воздух», — комментирует ситуацию Полянская.

Планы по расширению производства

В феврале 2025 года Брестский горисполком объявил о повторных общественных обсуждениях проекта «Техническая модернизация производственно-складского корпуса» по адресу: г. Брест, ул. Карьерная, 3А.

Заказчиком проекта выступает ИООО «АНРЭКС». Согласно отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС), предприятие планирует производить топливо из отходов мебельного производства на месте и сжигать его в своих котлах. Годовой объем сжигания составит 770 тонн. Очистка дымовых газов предусмотрена только от твердых частиц, что не решает проблему выбросов газообразных веществ, таких как формальдегид.

«На котлах, где сжигают топливо из отходов, стоят аспирационные установки. Они улавливают твердые частицы. Но вот беда: формальдегид — это газ, а такие установки его не улавливают», — поясняет наша собеседница.

Возвращаясь к данным Национальной системы мониторинга окружающей среды за 2023 год, уровень формальдегида в воздухе Бреста выше, чем в других крупных городах Беларуси. Даже выше, чем в Минске, где промышленных предприятий больше.

«Это говорит о том, что системы очистки выбросов предприятий в Бресте не справляются с выбросами так эффективно, как могли бы. Я вижу причину в том, что системы очистки газовоздушных смесей от газов достаточно дорогостоящие. Предприятиям не выгодно их ставить», — высказывает свое мнение эксперт.

Влияние на здоровье жителей

Сжигание отходов, содержащих формальдегид, без надлежащей очистки может привести к серьезным последствиям для здоровья жителей Бреста, отмечает Марина Полянская.

«Помимо уже упомянутых рисков, при сжигании ДВП, ДСП, фанеры и синтетических материалов выделяются токсичные газы и диоксины, которые поражают легкие и нервную систему, вызывают гормональные сбои и ослабление иммунитета».

Опыт с аккумуляторным заводом

Жители Бреста уже сталкивались с подобной ситуацией в прошлом. В 2017 году началось строительство аккумуляторного завода «АйПауэр» в свободной экономической зоне «Брест». Это вызвало волну протестов среди местных жителей, обеспокоенных экологическими рисками. С 2018 года в Бресте проходили еженедельные акции протеста в форме «кормления голубей» на главной площади города. Несмотря на сопротивление общественности, в марте 2021 года завод был введен в эксплуатацию.

На вопрос журналистов о влиянии аккумуляторного завода на экологию Бреста, эксперт ответила, что «предприятие достаточно ответственно подошло к вопросу открытости информации о воздействии на окружающую среду».

«На их сайте размещена ссылка, перейдя по которой можно изучить результаты всех исследований воздействия на окружающую среду и сравнить их с нормами, которые так же указаны», — прокомментировала Полянская.

Что делать брестчанам в данной ситуации: руководство к действию

В сложившейся ситуации, считает эколог, жителям Бреста обязательно необходимо поднять эту проблему в СМИ, чтобы как можно больше людей узнали, что существует такое производство и что оно влияет на их здоровье.

«Лучшим вариантом для жителей будет подать заявление на проведение собрания по обсуждению отчета об ОВОС до 4 марта и задать интересующие вопросы непосредственно разработчику отчета об ОВОС, представителям ИООО «АНРЭКС», местным властям и представителям комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, и центра гигиены и эпидемиологии», — рекомендует Полянская.

Ситуация с повышенным содержанием формальдегида в воздухе Бреста вызывает серьезные опасения за здоровье жителей. Планируемое расширение производства предприятия «АНРЭКС» без надлежащих мер по очистке выбросов может усугубить экологическую обстановку в городе.

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