«1000 рублей с «трешки» — это нормально?» 6 3.03.2025, 10:55

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Жильцы минской сталинки удивились ценам за ремонт в подъезде.

Сталинка в Минске на ул. Янки Купалы, 11, несмотря на полувековую историю, выглядит эффектно со всех сторон. Ольга (имя изменено) живет здесь с семьей с самого детства, поэтому помнит, как менялся в округе каждый «квадрат». Говорит, сегодня старожилов в доме осталось немного: бо́льшую часть жилья здесь сдают посуточно.

Несмотря на бесконечный поток гостей, сталинка на главном проспекте досмотрена не только снаружи, но и внутри. Правда, после очередного обновления подъезда у некоторых жильцов семиэтажки появились вопросы к коммунальщикам.

— В целом наш подъезд выглядит прилично, но следы времени на некоторых стенах все же виднелись, — рассказывает «Онлайнеру» одна из жительниц дома Ольга. — Например, краска на стенах частично начала пузыриться. Я помню, с устранения этой проблемы и начался ремонт. Рабочие зачистили ее в местах вздутий, отчего стены подъезда на некоторых этажах были частично в пятнах. Потом их, скорее всего, замазали штукатуркой, а после покрасили. Кроме того, специалисты обновили цвет батарей и стен. На этом все.

По словам минчанки, вопросов к качеству косметического ремонта у нее не было, пока коммунальщики не озвучили итоговую стоимость проделанных работ.

— Если честно, я была в шоке. Ремонт обошелся в 17 059 рублей, или почти $5400 по курсу. C трешки нужно заплатить чуть больше 1 тысячи рублей. Но за что? — удивляется Наталья. — В соседнем подъезде ремонт прошел давным-давно, но выглядит он почти так же, как наш обновленный. Если не брать в расчет облупившуюся в некоторых местах краску. Пенсионерам насчитали по 500 рублей. Откуда у них деньги? Да, есть рассрочка на три месяца, но разве была необходимость в таком дорогостоящем ремонте?

В подтверждение своих слов минчанка приложила фото соседнего подъезда и предложила найти десять отличий.

Могли сделать своими силами, но что-то пошло не так

Журналисты не стали сравнивать фотографии, а обратились в ЖЭУ №3 Ленинского района с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Предыдущий ремонт мест общего пользования подъезда №3 дома №11 по ул. Я. Купалы выполнялся специалистами «ЖЭУ №3 Ленинского района г. Минска» в декабре 2017 года. Необходимость выполнения текущего ремонта общего имущества, расположенного в подъезде многоквартирного дома, определяется по результатам осенних и весенних осмотров жилфонда с учетом фактического состояния подъездов и наличием дефектов отделочного покрытия конструктивных элементов (сколы, выбоины, трещины, отслоения окрасочного и облицовочного покрытий, штукатурного слоя, наличие несанкционированных надписей).

Учитывая фактическое состояние мест общего пользования, ремонт подъезда №3 в жилом доме №11 по ул. Я. Купалы был включен в программу текущего ремонта подъездов КУП «ЖКХ Ленинского района г. Минска» на второй квартал 2024 года. Собрание с жильцами вышеуказанного подъезда по вопросу текущего ремонта мест общего пользования проводилось 31 мая 2024 года. На нем были представлены сведения о планируемых сроках проведения работ, общей ориентировочной стоимости ремонта и сумме, необходимой для возмещения затрат с 1 кв. м общей площади, занимаемой потребителями, предварительная типовая смета на выполнение работ.

По итогу собрания было принято решение о выполнении текущего ремонта мест общего пользования собственными силами жильцов до декабря 2024 года, — пояснили в госорганизации.

По словам коммунальщиков, текущий ремонт мест общего пользования выполнен не был. В связи этим ремонтные работы подъезда №3 жилого дома №11 по ул. Я. Купалы были проведены силами ГП «ЖЭУ №3 Ленинского района г. Минска».

— В ходе проведения ремонта мест общего пользования были выполнены следующие виды работ: локальный ремонт штукатурки гладких стен и потолков с последующим их шпатлеванием, масляная окраска гладких стен с расчисткой старой краски и подготовкой поверхности, окрашивание водоэмульсионными составами гладких стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с подготовкой поверхности, окраска масляными составами торцов лестничных маршей площадок с подготовкой поверхности, окрашивание водоэмульсионными составами гладких потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской с подготовкой поверхности, окраска масляными составами ранее окрашенных дверей, окраска масляными составами ранее окрашенных поручней и ограждений, окраска масляными составами ранее окрашенных радиаторов, окраска масляными составами ранее окрашенных труб отопления. Смета на текущий ремонт составляется в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.04.2023 №39, в текущих ценах с учетом фактических затрат.

Определение стоимости ремонтных работ производится с применением нормативов расхода ресурсов, включенных в сборники нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденные Министерством архитектуры и строительства, — подытожили в «ЖЭУ №3 Ленинского района г. Минска».

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