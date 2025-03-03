Ученый: Первый в истории частный зонд для изучения астероидов ведет себя странно в космосе 2 3.03.2025, 11:06

3,162

Компания AstroForge выясняет, в чем дело.

В то время как частный посадочный модуль Blue Ghost успешно совершил мягкую посадку на Луне, у другого частного зонда возникли проблемы. Первый в мире частный космический аппарат, созданный для посещения астероида, медленно кувыркается в космосе, и перспективы миссии туманны, пишет Space (перевод - «Фокус»).

26 февраля на ракете-носителе Falcon 9 в космос отправился аппарат Odin, созданный американской компанией AstroForge для изучения астероида 2022 OB5. Эта компания намерена добывать полезные ископаемые на космических камнях. Всего через несколько часов после запуска у зонда возникли проблемы и в последний раз он выходил на связь с Землей через 20 часов после того, как оказался в космосе. Представители AstroForge заявили, что продолжают попытки установить связь с зондом Odin, но надежды на это мало.

В субботу, 1 марта зонд находился на расстоянии более 300 000 км от Земли и в основном летел по заданной ранее траектории. При этом наблюдения показали, что его солнечные панели вырабатывают электроэнергию, но данные о состоянии аппарата получить не удалось.

В AstroForge заявили, что аппарат Odin, согласно наблюдениям, медленно кувыркается в космосе на очень низкой скорости. Пока неизвестно, что произошло и сможет ли аппарат продолжить свою миссию далее. Представители AstroForge говорят, что продолжают попытки установить связь с Odin, чтобы восстановить его правильное положение в космосе.

Компания AstroForge была создана для того, чтобы начать добычу полезных ископаемых на астероидах, которые можно затем использовать на Земле и в космосе. Аппарат Odin предназначен для того, чтобы собрать данные во время пролета мимо астероида 2022 OB5, которые необходимы для следующей миссии компании, когда будет осуществлена посадка на астероид.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com