Ученый: Первый в истории частный зонд для изучения астероидов ведет себя странно в космосе

Ученый: Первый в истории частный зонд для изучения астероидов ведет себя странно в космосе2
- 3.03.2025, 11:06
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Компания AstroForge выясняет, в чем дело.
В то время как частный посадочный модуль Blue Ghost успешно совершил мягкую посадку на Луне, у другого частного зонда возникли проблемы. Первый в мире частный космический аппарат, созданный для посещения астероида, медленно кувыркается в космосе, и перспективы миссии туманны, пишет Space (перевод - «Фокус»).
26 февраля на ракете-носителе Falcon 9 в космос отправился аппарат Odin, созданный американской компанией AstroForge для изучения астероида 2022 OB5. Эта компания намерена добывать полезные ископаемые на космических камнях. Всего через несколько часов после запуска у зонда возникли проблемы и в последний раз он выходил на связь с Землей через 20 часов после того, как оказался в космосе. Представители AstroForge заявили, что продолжают попытки установить связь с зондом Odin, но надежды на это мало.
В субботу, 1 марта зонд находился на расстоянии более 300 000 км от Земли и в основном летел по заданной ранее траектории. При этом наблюдения показали, что его солнечные панели вырабатывают электроэнергию, но данные о состоянии аппарата получить не удалось.
В AstroForge заявили, что аппарат Odin, согласно наблюдениям, медленно кувыркается в космосе на очень низкой скорости. Пока неизвестно, что произошло и сможет ли аппарат продолжить свою миссию далее. Представители AstroForge говорят, что продолжают попытки установить связь с Odin, чтобы восстановить его правильное положение в космосе.
Компания AstroForge была создана для того, чтобы начать добычу полезных ископаемых на астероидах, которые можно затем использовать на Земле и в космосе. Аппарат Odin предназначен для того, чтобы собрать данные во время пролета мимо астероида 2022 OB5, которые необходимы для следующей миссии компании, когда будет осуществлена посадка на астероид.