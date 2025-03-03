Звезда фильма «Убить Билла» поддержала Украину на сцене церемонии вручения премии «Оскар»2
- 3.03.2025, 11:13
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Видеофакт.
Американская актриса Дэрил Ханна в ночь на 3 марта вышла на сцену церемонии вручения премии «Оскар», чтобы объявить победителя в номинации «Лучший монтаж».
Перед тем, как объявить лауреата премии, звезда американского фильма «Убить Билла» поддержала Украину.
«Слава Украине!» – произнесла она со сцены под овации зала.
Как отмечает Deadline, поддержка Украины стала личной инициативой актрисы – в сценарии этой реплики не было. Кроме того, подчеркивает издание, это был единственный политический момент на премии.
После этого актриса сообщила, что по решению жюри премии лауреатом в номинации «Лучший монтаж» стал фильм «Анора» о сыне российского олигарха и американке.