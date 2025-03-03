ВСУ продвинулись в Торецке: как это может сказаться на состоянии фронта в целом 3.03.2025, 11:18

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Российские позиции в этом районе фрагментированы.

В последние дни украинские войска продвинулись в Торецке Донецкой области. Как пишет ZN. UA, об этом в очередном своем отчете сообщил Американский Институт изучения войны ISW со ссылкой на геолокационные кадры, опубликованные 1 и 2 марта.

Эти снимки свидетельствуют о том, что украинские силы продвигались в северной и центральной части города.

Один из российских военных обозревателей отметил, что постоянные и успешные украинские контратаки могут заставить войска РФ перебросить дополнительную живую силу на торецкое направление. ISW недавно фиксировал, что российское военное командование перекидывает части 20-й и 150-й мотострелковых дивизий на торецкое направление, вероятно, для наступательных операций весной-летом 2025 года, и некоторым из этих подразделений, возможно, придется обороняться от украинских контрнаступательных операций в Торецке.

Другой российский блогер утверждал, что украинские силы только с перерывами продвигаются в центре Торецка, но в то же время признавал, что российские позиции в этом районе фрагментированы.

Украинский военный журналист Богдан Мирошников оценки ISW считает слишком оптимистичным. Он соглашается, что со стороны ВСУ есть значительные тактические успехи, но говорит, что до контроля над городом хотя бы на 50% еще очень далеко, и не факт, что получится.

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