«У многих это вся зарплата» 4 3.03.2025, 11:23

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Белорусская семья с 15 детьми показала, во сколько им обходится один поход в магазин за продуктами.

Глава многодетного семейства, а по совместительству TikTok-блогер показал «распаковку» обычной продуктовой закупки не самой обычной семьи. Мужчина показал, сколько продуктов в один поход по магазинам закупает семья с 15 детьми, а также озвучил итоговый чек, предложив зрителям самим оценить — много это или мало, пишет «Телеграф».

На видео мужчина продемонстрировал обеденный стол, заваленный пакетами с продуктами. В общей сложности продукты уместились в 7 больших пакетов, плюс отдельно — упаковка с газировкой (за которую комментаторы не преминули упрекнуть многодетных родителей, пеняя на её вредность для детей).

Набор продуктов весьма стандартный — свежие овощи и фрукты, разнообразная молочная продукция, макароны, сахар, растительное масло, охлаждённая курица и колбасы. «Затесались» среди продуктов также пачка влажных салфеток и средство для мытья посуды. Обычный «воскресный» набор любой белорусской семьи, решившей закупиться в выходные на неделю. Вот только количество каждой позиции в итоговом чеке как минимум утраивается — с учётом того количества человек, на которых многодетной маме каждый день приходится готовить, это не удивительно.

Тем не менее, к итоговой сумме, судя по комментариям, морально были готовы не все — 611 рублей отдал многодетный отец за один поход в магазин.

Многие комментаторы отметили, что в списке не было свежего мяса, за исключением курицы, а если бы было включено и оно, итоговая сумма вышла ещё более внушительной.

«У многих это вся зарплата. А еще коммуналка, одежда, учёба и другие расходы», — отметил один из зрителей.

Впрочем, многие признали, что с учётом такого количества детей, сумма вышла «нормальная», однако многие интересовались, на сколько этих продуктов хватит семье и сколько на продукты они тратят в среднем за месяц.

Не меньше вопросов у зрителей было связано с реакцией продавцов, когда многодетный отец отправляется на закупку.

«Вы в магазине отдельную кассу занимаете?», — поинтересовался один из зрителей.

«Вас когда видят продавцы в магазине, они с улыбкой смотрят или думают:»Ооооо нееееттт»?» — поинтересовался другой.

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