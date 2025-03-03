«У многих это вся зарплата»4
- 3.03.2025, 11:23
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Белорусская семья с 15 детьми показала, во сколько им обходится один поход в магазин за продуктами.
Глава многодетного семейства, а по совместительству TikTok-блогер показал «распаковку» обычной продуктовой закупки не самой обычной семьи. Мужчина показал, сколько продуктов в один поход по магазинам закупает семья с 15 детьми, а также озвучил итоговый чек, предложив зрителям самим оценить — много это или мало, пишет «Телеграф».
На видео мужчина продемонстрировал обеденный стол, заваленный пакетами с продуктами. В общей сложности продукты уместились в 7 больших пакетов, плюс отдельно — упаковка с газировкой (за которую комментаторы не преминули упрекнуть многодетных родителей, пеняя на её вредность для детей).
Набор продуктов весьма стандартный — свежие овощи и фрукты, разнообразная молочная продукция, макароны, сахар, растительное масло, охлаждённая курица и колбасы. «Затесались» среди продуктов также пачка влажных салфеток и средство для мытья посуды. Обычный «воскресный» набор любой белорусской семьи, решившей закупиться в выходные на неделю. Вот только количество каждой позиции в итоговом чеке как минимум утраивается — с учётом того количества человек, на которых многодетной маме каждый день приходится готовить, это не удивительно.
Тем не менее, к итоговой сумме, судя по комментариям, морально были готовы не все — 611 рублей отдал многодетный отец за один поход в магазин.
@sasha_lira15 @Саша Лира +15 👉 Instagram: @mama__lira 👉 Telegram : t.me/sashalira15 👉 youtube: youtube.com/@sashalira15 #sashalira #многодетнаямама #многодетныйпапа #15детей #дети #моясемья #многодетнаясемья ♬ оригинальный звук - СашаЛира+15
Многие комментаторы отметили, что в списке не было свежего мяса, за исключением курицы, а если бы было включено и оно, итоговая сумма вышла ещё более внушительной.
«У многих это вся зарплата. А еще коммуналка, одежда, учёба и другие расходы», — отметил один из зрителей.
Впрочем, многие признали, что с учётом такого количества детей, сумма вышла «нормальная», однако многие интересовались, на сколько этих продуктов хватит семье и сколько на продукты они тратят в среднем за месяц.
Не меньше вопросов у зрителей было связано с реакцией продавцов, когда многодетный отец отправляется на закупку.
«Вы в магазине отдельную кассу занимаете?», — поинтересовался один из зрителей.
«Вас когда видят продавцы в магазине, они с улыбкой смотрят или думают:»Ооооо нееееттт»?» — поинтересовался другой.