Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о Путине 15 3.03.2025, 11:37

6,626

Фото: AP

И больше о мигрантах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны меньше беспокоиться о Путине, а больше внимания уделять борьбе с нелегальными мигрантами, незаконным оборотом наркотиков и преступностью. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social 3 марта.

По его мнению, такой подход нужен для того, чтобы «не закончить, как Европа».

«Нам стоит меньше беспокоиться о Путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну. Чтобы мы не закончили так же, как Европа», – говорится в сообщении Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com