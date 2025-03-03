Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о Путине

Трамп заявил, что США должны меньше беспокоиться о Путине15
- 3.03.2025, 11:37
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И больше о мигрантах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты должны меньше беспокоиться о Путине, а больше внимания уделять борьбе с нелегальными мигрантами, незаконным оборотом наркотиков и преступностью. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social 3 марта.
По его мнению, такой подход нужен для того, чтобы «не закончить, как Европа».
«Нам стоит меньше беспокоиться о Путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из психиатрических больниц, которые въезжают в нашу страну. Чтобы мы не закончили так же, как Европа», – говорится в сообщении Трампа.