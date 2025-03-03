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Минчанка объяснила, почему не водит ребенка в поликлинику, — и тут же началось

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  • 3.03.2025, 11:41
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Минчанка объяснила, почему не водит ребенка в поликлинику, — и тут же началось

В комментариях под видео минчанки мнения пользователей разошлись.

Минчанка поделилась в TikTok своим опытом медицинского обслуживания и рассказала, почему отказалась от посещения государственной поликлиники с ребенком. Вместо этого она выбрала программу личного педиатра в частном центре, пишет CityDog.

@toristashevskaya

♬ Nocturne (Chopin) calm piano solo - もつ

Пользовательница с ником toristashevskaya пожаловалась в видео, что в обычных поликлиниках ей было сложно записаться на прием: свободные талоны приходилось ждать месяцами, а в очередях она была вынуждена сидеть часами.

После неудачного опыта записи к педиатру она решила обратиться в «Лодэ», чтобы воспользоваться программой личного педиатра. Как итог, за десять месяцев ее ребенок «прошел все плановые осмотры, прививки и анализы без задержек и стресса».

Еще один плюс, по словам женщины, — отсутствие проблем с вакцинацией. Она уверяет, что в частном центре прививки заказывают заранее, поэтому ей не пришлось искать их в других клиниках и долго ждать.

Минчанка уверена, что платная медицина помогла ей избежать множества проблем, и после года ребенка она планирует продолжить наблюдение в этом частном центре.

Белорусы с ней согласились?

В комментариях под видео минчанки мнения пользователей разошлись. Одни считают, что в частных центрах и правда «дела обстоят намного лучше», а другие уверены, что «есть и хорошие поликлиники. Правда, их нужно поискать».

«У нас так в точности до наоборот. Я думаю, это от поликлиники зависит. Никогда не было проблем с заказом талона, с очередями и т. д. Врач и медсестра всегда (если что) звонят и предупреждают. Может, это связано с тем, что у меня двойня», — lady_lukashevich.

«Вот и я после года продлила контракт с „Лодэ“. Хотя прививку в год пришлось делать в поликлинике, но за один визит все нервы вытрепали», — Снежана.

«Не знаю, как в других поликлиниках, но в 3-й никогда не было проблем. Врачи все нормальные, талоны к специалистам всегда есть, задержек в очереди никогда нет. Либо это нам везет, либо везде так», — gorionovseognem.

«Пришел в поликлинику в 10.20. Запись была на 10.30, но там сидят у дверей на 10.50, на 11.30 и, бл**ь, на 16.00», — Александр.

«Мы по вашему совету с мужем тоже вступили в эту программу, но только в Бресте. И очень этому рады: терпеть не могу поликлиники. Правда, приходится ходить туда на прививки», — Катя.

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