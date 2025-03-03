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Аукцион в Белом доме

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  • Аббас Галлямов
  • 3.03.2025, 11:44
  • 3,804
Аукцион в Белом доме
Аббас Галлямов

Трамп смотрит, кто и что ему предложит.

Украинскому руководству надо понимать, что Трамп по сути организовал сейчас аукцион. Он смотрит, кто и что ему предложит. Украинцы могут гордиться бойцовскими качествами своего президента, но они должны понимать, что итогом их демонстрации может оказаться ситуация, когда предложение Путина покажется американскому президенту более привлекательным. В самом деле, когда одна сторона спорит и чего-то требует, а вторая улыбается и предлагает всё более щедрые дары, а ты — всего лишь циничный подонок, который ни о чём, кроме свой мошны думать не привык, — выбор представляется всё более очевидным.

К сожалению, политика — жёсткая штука и далеко не всегда ключевым при принятии политических решений являются соображения морального порядка. После нескольких десятилетий господства в западной политике возвышенных гуманитарных императивов, произошла временная коррекция в направлении эгоизма и самолюбования. Она действительно носит временный характер, однако эта временность не делает её эфемерной. В настоящий момент это доминанта и с этим необходимо считаться.

Аббас Галлямов, Telegram

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