Левандовски проводит лучший сезон в Барселоне по количеству голов 3.03.2025, 11:50

Роберт Левандовски

Поляк отметился забитым мячом в ворота «Реал Сосьедад».

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски во встрече против «Реал Сосьедад» забил 34-й гол в этом сезоне во всех турнирах, установив личный рекорд по этому показателю в составе «каталонцев», пишет sport.ua .

2 марта состоялась игра 26-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад». Игра завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

Вторым лучшим сезоном по количеству забитых мячей в составе «блауграны» для Левандовски стал сезон 2022/23, в котором он забил 33 гола в 46 матчах.

В текущей кампании Ла Лиги Левандовски принял участие в 25 поединках, отметившись 21 забитым мячом и 2 результативными передачами. Подопечные Ханси Флика лидируют в таблице чемпионата (18 побед, 3 ничьи, 5 поражений).

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