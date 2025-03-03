CNN: Подготовка к встрече Трампа и Путина ускоряется 6 3.03.2025, 12:05

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Перепалка в Белом доме не была случайной.

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете может привести к ускорению переговоров между США и Россией. Несмотря на публичные споры, в Кремле надеются на скорое возобновление диалога.

Об этом сообщает CNN.

Согласно дипломатическим источникам CNN, встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете была не случайной перепалкой, а спланированной политической атакой, направленной на дискредитацию украинского лидера и устранение его как препятствия для дальнейших шагов Трампа.

В то время как реакция Москвы на этот инцидент была ярко положительной, ожидается, что переговоры между США и Россией приобретут новую динамику, ускорившись в ближайшие недели.

Хотя официально ничего не объявлялось, появились слухи об ускорении саммита Трампа и Путина. В то же время в Кремле вновь появился оптимизм относительно возможности экономических соглашений с США, на фоне разногласий между президентами Зеленским и Трампом, которые могут отбросить вопрос прекращения войны в Украине на второй план.

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