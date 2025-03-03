В Беларуси страховые брокеры рискуют остаться без работы

В Беларуси страховые брокеры рискуют остаться без работы3
- 3.03.2025, 12:08
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Это связано с опубликованным на прошлой неделе постановлением Минфина.
Белорусские страховые брокеры, а также агенты-посредники могут остаться без работы. Это связано с опубликованным на прошлой неделе постановлением Минфина, пишет OL.
Размеры выплат страховым посредникам по автокаско и добровольному медицинскому страхованию в Беларуси значительно уменьшились. В результате доходность этой деятельности значительно снизится, а в перспективе может уменьшиться и объем собираемых в стране страховых взносов.
Так, если раньше агент-посредник за заключение договора каско или ДМС получал от страховой компании 20% страховых взносов, уплаченных клиентом, то теперь — только 1,5% по договорам каско и 8,5% — ДМС.