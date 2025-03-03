«Коалиция желающих»: чем закончился европейский саммит в Лондоне 3.03.2025, 12:15

Великобритания призвала Европу наращивать оборонные усилия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в воскресенье на крупном европейском саммите в Лондоне призвал собравшихся лидеров активизировать оборонные усилия своих стран, чтобы не только помочь обеспечить мир в Украине, но и добиться стабильности для всего континента. Об этом из столицы Великобритании сообщает специальный корреспондент «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» Рэй Фурлонг.

Саммит в британской столице, продолжавшийся около двух часов, прошел при участии президента Украины Владимира Зеленского. Позднее он побывал на аудиенции у короля Великобритании Карла III.

На пресс-конференции после международной встречи Кир Стармер объявил, что Великобритания предоставит Украине доступ к 1,6 миллиардам фунтов стерлингов для покупки более пяти тысяч ракет ПВО. Эти ракеты будут производиться в Белфасте. Цель состоит в том, чтобы укрепить позицию Украины, чтобы Киев мог вести переговоры с позиции силы, сказал Стармер. Британский лидер заявил, что для Европы настало «время действовать» в обеспечении безопасности Украины: «Сегодня мы находимся на историческом перепутье».

По словам Стармера, Великобритания, Франция и другие страны согласились работать с Украиной «над планом прекращения боевых действий». Этот план затем будет обсуждаться с Соединенными Штатами и будет реализовываться вместе. Лидеры на саммите, по словам Кира Стармера, согласовали четыре важных шага. Речь идет о том, чтобы военная помощь продолжала поступать в Украину, пока продолжается война, и усилении экономического давления на Россию. Второй пункт заключается в том, что любой прочный мир должен гарантировать суверенитет и безопасность Украины, а сама Украина должна присутствовать за столом любых мирных переговоров. В третьих, в случае мирного соглашения европейские лидеры должны будут стремиться сдержать любое возможное в будущем вторжение России в Украину. Четвертый пункт предполагает создание «коалиции желающих» защитить Украину и гарантировать мир в этой стране.

«Европа должна взять на себя тяжелую работу, но необходима поддержка США», - считает британский премьер-министр. По его словам, он не согласен с мнением, что США стали ненадежным союзником. «Нет двух столь тесно связанных между собой стран, как две наши страны», - подчеркнул Кир Стармер, говоря об отношениях Великобритании и Соединенных Штатов. Он добавил, что воскресные дискуссии в Лондоне были организованы с учетом того, что над планом по Украине Европа работает вместе с США и при поддержке Вашингтона. Стармер сказал, что говорил об этом в субботу с американским президентом Дональдом Трампом. «Для безопасности Европы важно, чтобы континент работал в тесном сотрудничестве с США», - считает глава британского правительства.

Участники саммита в Лондоне, как сказал Стармер, договорились о новой встрече в ближайшее время в рамках работы над общим планом.

Воскресная встреча прошла спустя два дня после того, как Владимир Зеленский прервал свой визит в Вашингтон после провалившихся переговоров в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Из-за перепалки между Зеленским и Трампом, а также вице-президентом Соединенных Штатов Джеем Ди Вэнсом, президент Украины досрочно покинул переговоры. При этом была отменена их итоговая пресс-конференция с Трампом и подписание двустороннего соглашения по минеральным ресурсам. Конфликт усилил обеспокоенность по поводу приверженности Соединенных Штатов европейской обороне при Трампе.

Мировые лидеры, которые приветствовали 2 марта в британской столице Владимира Зеленского, тепло встречали украинского президента и обещали ему свою поддержку, отмечает Reuters. Возможность восстановления отношений Трампа и Зеленского была одним из ключевых пунктов повестки лондонского саммита, передает корреспондент нашей медиакорпорации.

На саммит в Лондон приехали главы правительств Нидерландов, Дании, Швеции, Норвегии, Германии, Италии, Польши, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб. Также среди участников обсуждения глава правительства Канады Джастин Трюдо, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта.

Глава НАТО Рютте написал в соцсети X, что Европа для того, чтобы сохранить мощь Североатлантического союза, должна увеличить расходы на оборону, а также делать больше для поддержки Украины. Позднее Рютте заявил, что ряд стран НАТО сигнализировали о своих планах по увеличению расходов на оборону. Марк Рютте также призвал СМИ, как он сказал, «перестать сплетничать о том, что могут или не могут сделать США». Соединенные Штаты остаются привержены НАТО, отметил глава организации.

Стармер, обращаясь к участникам встречи, подчеркивал, что Европа столкнулась с вызовом в сфере безопасности, который «случается раз в поколение». «Достижение хорошего результата для Украины - жизненно важно для каждого представленного здесь государства и для многих других», - сказал Стармер на саммите. Он добавил, что встреча была задумана для того, чтобы обсудить совместные меры для достижения прочного и справедливого мира, а также для того, чтобы Украина смогла защититься от России не только сейчас, но и от любого возможного нападения в будущем.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала саммит в Лондоне «хорошей и откровенной дискуссией». По ее словам, участники обсудили необходимость всеобъемлющих гарантий безопасности для Украины, включая предоставление ей средств для защиты и укрепления собственной обороны. При этом фон дер Ляйен упомянула средства «экономического выживания». Она также сказала, что Европе необходим общий подход к вопросам усиления обороны и «масштабные действия» в этой сфере. «Необходим четкий план Европейского Союза и общий европейский подход, сейчас крайне важно увеличить расходы, важно подготовиться к худшему», - добавила она.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который вскоре покинет занимаемый пост, отметил, что ключом к безопасности в США, Канаде и Европе остается поддержание трансатлантического союзничества в рамках НАТО. По словам Шольца, отправной точкой для мирных переговоров между Москвой и Киевом могло бы стать прекращение российских обстрелов Украины.

Премьер-министр Канады Трюдо заявил, что для граждан его страны сейчас нет ничего важнее, чем отстаивать собственный суверенитет после того, как президент США Трамп предложил сделать Канаду «51-м американским штатом». Из слов Трюдо следует, что эту ситуацию он намерен обсудить в понедельник на встрече с королем Карлом III. Трюдо также горячо поддержал Зеленского, говоря о его напряженной встрече с Трампом в Белом доме. В своих комментариях в Овальном кабинете Зеленский, по словам Трюдо, «указал, что Владимир Путин лжец, и что российскому президенту нельзя доверять в том, что он сдержит свое слово».

Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал встречу в британской столице исторической, подчеркнув, что «Запад не поддастся шантажу Путина». По словам Туска, обсуждение прошло в момент «большого вызова для всей Европы, а не только для ЕС и Украины». Польский премьер подчеркнул, что «не может быть сомнений том, кто агрессор, кто стал жертвой этой агрессии, и на чьей стороне сейчас Европа». Дональд Туск подтвердил, что сейчас идут разговоры о том, чтобы европейские страны взяли на себя больше ответственности за военное и оборонное финансирование. Комментируя ситуацию, Туск добавил, что сейчас нельзя допустить раскола между Европой и Соединенными Штатами.

Ранее премьер Кир Стармер в интервью Би-би-си уже говорил, что Великобритания, а также Франция и, возможно, одна или две другие стороны, вместе с Украиной будут работать над планом прекращения военных действий. В дальнейшем план будет обсуждаться с Соединенными Штатами. В этом же интервью Стармер упомянул намерение Лондона и Парижа создать «коалицию желающих» для предоставления Киеву гарантий безопасности. И Великобритания, и Франция готовы направить на территорию Украины миротворцев, но при условии соответствующих гарантий со стороны США.

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