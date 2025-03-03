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В Японии скрестили бюджетную Honda и Range Rover

  • 3.03.2025, 12:18
В Японии скрестили бюджетную Honda и Range Rover

Результат получился интересный.

Компактная Honda N-Box получила нестандартную модификацию. Бюджетное авто стоимостью 18 000 долларов превратили в миниатюрный клон Range Rover. Об этом сообщается на сайте японского ателье DAMD.

Именно эта компания выполнила тюнинг Honda N-Box. Оно специализируется на подобных проектах и недавно скрестило кроссовер Honda WR-V и старый Jeep Cherokee.

На выбор предложили два варианта модели. DAMD Angie создан на базе стандартной модели, а Rodney — на базе более дорогой Honda N-Box Custom.

Две модификации несколько отличаются по дизайну, однако в обоих авто переднюю часть изменили в духе Range Rover. В Honda N-Box заменили решетку радиатора, фары и передний бампер. DAMD Angie также получил дополнительную оптику, а Rodney — обвес.

Техническая «начинка» Honda N-Box осталась без изменений. 3,4-метровое авто предлагается с 658-кубовым двигателем, который предлагается в версиях на 58 и 64 л. с. Все версии оснащены вариатором, а привод может быть передним или полным.

Тюнинг-пакет Angie стоит 1700 долларов, а Rodney — $1400. За доплату в DAMD предлагают новые колесные диски с внедорожной резиной и багажник на крышу.

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