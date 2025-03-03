Акции оборонных компаний Европы резко выросли 3.03.2025, 12:24

Это произошло на фоне планов по вооружению Украины.

Акции европейских оборонных компаний резко выросли 3 марта после того, как политические лидеры региона встретились, чтобы предложить Украине свою поддержку на фоне опасений по поводу помощи США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Акции Rheinmetall подскочили на 8,9%, Saab выросли на 11%, а Dassault Aviation прибавили 15%. Корзина европейских оборонных акций Goldman Sachs выросла на 16% до нового рекорда, увеличив свой годовой прирост до 63%.

Великобритания и Франция пытаются создать то, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал «коалицией желающих» для участия в миротворческих силах и помощи Киеву для прочности любого мира. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС должен выделить 200 млрд евро на повышение обороноспособности.

Перспектива резкого увеличения расходов на оборону в европейских странах привела к росту акций компаний, работающих в этом секторе. Rheinmetall, один из крупнейших в Европе поставщиков материалов для сухопутных войск, уже прибавил 67% в этом году и вырос более чем на 800% с начала войны три года назад.

Винсент Джувинс, глобальный рыночный стратег JPMorgan Asset Management, заявил, что расходы на государственную оборону резко возрастут в ближайшие годы, даже если в Украине будет перемирие в 2025 году.

«Ощущается широкий консенсус относительно того, что Европа должна взять свое будущее в собственные руки, и что грядут большие военные расходы», - сказал он.

Перспективы роста

Европейские акции в этом году демонстрируют сильный рост, опережая американские. В феврале Stoxx Europe 600 увеличил свое преимущество над S&P 500 с конца ноября. Европейский бенчмарк опередил своего американского аналога на 10 процентных пунктов за три месяца. Перспектива мира в Украине стала одним из драйверов ралли.

Чарльз Вудберн, генеральный директор компании BAE Systems, крупнейшего производителя оружия в Европе, заявил в прошлом месяце, что расходы на оборону за последний год продолжали расти.

Британский подрядчик в сфере аэрокосмической и оборонной промышленности заявил, что план Великобритании по увеличению военного бюджета поддержит ее основные программы по строительству подводных лодок и фрегатов, и что у нее есть все возможности получить выгоду от продажи оружия членам НАТО.

«У нас есть значительные возможности для роста, и мы по-прежнему сосредоточены на последовательной реализации нашей долгосрочной стратегии, направленной на обеспечение роста валового дохода, увеличение маржи и надежную генерацию денежных средств», - сказал Вудберн.

Один из вопросов, волнующих инвесторов, заключается в том, достаточно ли у оборонных компаний региона мощностей для наращивания производства. Даже в случае мирного соглашения не хватает промышленной пропускной способности, а это значит, что книги заказов останутся полными на долгие годы.

Европейские лидеры использовали саммит по безопасности в Лондоне, чтобы продемонстрировать широкую поддержку Украины. Франция и Великобритания, два давних союзника США, намерены в ближайшие дни представить Дональду Трампу группу «Европа плюс», включающую государства, не входящие в ЕС, потенциально Канаду.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com