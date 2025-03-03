Караник стал вице-премьером 3.03.2025, 12:25

Владимир Караник

Бывший министр здравоохранения будет курировать социальную политику.

Лукашенко назначил Владимира Караника заместителем премьер-министра Беларуси, который будет курировать социальную сферу, сообщает госагентство БЕЛТА.

О назначении Лукашенко сообщил на совещании. Там же отмечал, что в новом правительстве вице-премьеры будут иметь значительно больший вес.

Владимир Караник родился в 1973 году в Гродно, окончил лечебный факультет Гродненского государственного медицинского института, кандидат медицинских наук.

С 1990 по 2011 год работал в Научно-исследовательском институте онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова.

С 2011 по 2019 год был главврачом Минского городского клинического онкологического диспансера.

С 2019 по 2020 год — министр здравоохранения Республики Беларусь.

22 августа 2020 года был назначен председателем Гродненского областного исполнительного комитета.

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