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Госконтроль взялся за одну из торговых сетей

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  • 3.03.2025, 12:42
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Госконтроль взялся за одну из торговых сетей

Грозит проверками во всех регионах.

Госконтроль объявил, что начал проверку торговой сети «Доброном». Об этом сообщается в телеграм-канале этого комитета. Ранее с проверками к этому ритейлеру приходили специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли, пишет «Зеркало».

«Контрольные мероприятия будут проведены во всех регионах республики в соответствии с планом выборочных проверок на первое полугодие 2025 года, — сообщили в КГК. — Участие в них примут представители МАРТ, органов санитарно-эпидемиологического надзора, Госстандарта».

Как ранее сообщалось, с молотка активно продают магазины сетей «Копеечка» и «Доброном».

Напомним, ранее Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) в феврале проверило магазины торговых сетей «Светофор», «Копеечка», «Доброном», «Соседи» и «Хит!» в разных городах Беларуси и выявило массовые нарушения.

К примеру, в 96% проверенных магазинов «Копеечка» и 86% магазинов «Соседи» нашли недочеты, включая продажу просроченных товаров, несоответствие ассортиментных перечней и проблемы с ценниками. В сети «Хит!» нарушения были, как заявляется, в каждой торговой точке, а в половине из них продавали просрочку.

Экономист Лев Львовский считает вполне ожидаемым, что контролирующие нашли нарушения:

— Как известно, плох тот инспектор МАРТ, который не может найти нарушения, — отмечал аналитик в комментарии «Зеркалу». — У нас действует столько разных правил, ограничений и законов, которым должна следовать торговля, что всегда уж что-нибудь да нарушат. Где-то окажется, например, что продавщица без передника или сыр режут, не надев шапочку, а где-то цену на колбасу подняли на две копейки.

Рейд именно по крупным торговым сетям аналитик также считает ожидаемым: именно там продается бóльшая часть товаров народного потребления.

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